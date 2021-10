5 Safari extensies voor iOS 15 en iPadOS 15 die je niet mag missen

Het is inmiddels meer dan een maand geleden dat iOS 15 en iPadOS 15 op de markt verschenen. Inmiddels gebruikt een groot aantal iPhone-gebruikers het nieuwe besturingssysteem en daarmee ook het vernieuwde Safari. Maar haal jij al alles uit de browser?

In dit artikel zet ik vijf extensies voor je op een rij die iedere Safari gebruiker een keer geprobeerd zou moeten hebben. Simpelweg, omdat ze je gebruikservaring aanzienlijk kunnen verbeteren.

Safari voor iOS 15: 5 extensies je niet mag missen!

De volgende vijf extensies voor Safari mogen, naar mijn idee, niet ontbreken voor iOS 15 en iPadOS 15 gebruikers:

#1 Honey voor iOS 15

Wie vaak online aankopen doet kan er wel eens over nadenken om dit via Safari te doen. Niet zozeer vanwege het feit dat de ervaring in de browser beter is dan in apps, maar simpelweg vanwege de handige extensie Honey. Met deze tool is het namelijk mogelijk om, voor je een bestelling afrekent, te zoeken naar handige coupons. Kopieer de code, vul hem in en voila: korting!

#2 Safari: LastPass

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb echt honderdduizend miljoen wachtwoorden voor honderd duizend miljoen accounts. Wat dat betreft is een wachtwoord manager echt een geschenk uit de hemel. Ideaal om dus ook gewoon te gebruiken in iOS 15 of iPadOS 15. Persoonlijk ben ik fan van LastPass, maar er zijn ook alternatieven als 1Password die uitstekend te gebruiken zijn in Safari.

#3 1Blocker voor iOS 15

Bezoekers van onze websites weten het als geen ander: je wordt online doodgegooid met advertenties. Het is dus erg fijn dat je in Safari, door middel van een extensie, advertenties kunt blokkeren. 1Blocker, die zowel beschikbaar is op iOS 15 als op iPadOS 15, is wat dat betreft ideaal. Naast het feit dat je advertenties blokkeert kunt je ook uitzonderingen activeren voor bepaalde URL’s en is het mogelijk om je voorkeuren te delen met meerdere Apple-apparaten.

#4 Safari: Pocket

Lees je veel artikelen op je iPhone of je iPad? Dan is het best handig om de extensie Pocket te gebruiken. Deze is vooral handig voor de momenten waarop je eigenlijk geen tijd hebt om artikelen direct te lezen, maar ze op een later moment wel de aandacht wil geven. Met Pocket sla je snel bepaalde artikelen op en kun je ze een tag geven om de boel ook overzichtelijk te houden.

#5 Grammarly

Grammarly is een ideale Safari-extensie die ervoor zorgt dat je minder spelfouten maakt. De applicatie werkt alleen in de Engelse taal, maar persoonlijk merk ik dat ik die taal het meeste hanteer wanneer ik via de browser dingen opzoek.