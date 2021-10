[INTERVIEW] Waarom Rick Astley met open mond naar Ted Lasso keek

Een aantal weken geleden hoorden we de muziek van Rick Astley in Ted Lasso. Nu spreken we met de zanger over de gebeurtenis en wat het met hem deed.

Tijdens de tiende aflevering van Ted Lasso werden we allemaal verrast toen Rebecca Welton (oftewel Hannah Waddingham) Never Gonna Give You Up zong tijdens een begrafenis. Het was een van de meest ontroerende momenten tijdens het tweede seizoen. Het verraste ook zanger Rick Astley zelf die dat eerder liet weten in een tweet. Wij konden de beroemde Brit afgelopen week interviewen vanwege de nieuwe game Marvel’s Guardians of the Galaxy, maar wij konden het niet laten om over Ted Lasso te beginnen. Rick blijkt een groot fan van de serie.

Rick Astley over Ted Lasso

“Ik kijk Ted Lasso met mijn vrouw en we vinden het geweldig. Er is zoveel goed aan, de acteurs zijn geweldig en het is prachtig geschreven. Het is bijzonder dat het gemaakt wordt door Amerikanen. Zij hebben niets met voetbal en dat zo’n serie weet te boeien is een enorme prestatie.” Hij is dan ook verbaast dat voorafgaand aan de serie een Amerikaanse streamingdienst brood zag in het idee. “Als je bij Apple tijdens een meeting voorafgaand aan de show zou zeggen dat dit de meest populaire serie zou worden van Apple TV+, zouden ze je voor gek hebben verklaard.” Het komt volgens hem dan ook voor een deel van de acteurs die volgens hem heel goed zijn.

Maar Ted Lasso heeft nog een andere betekenis voor Rick Astley: “Ik heb zelf 10 jaar in Richmond gewoond en ik ken veel van de locaties. In de straat waar Ted Lasso leeft, haalde ik vroeger altijd koffie. De pub op de hoek in de serie heb ik regelmatig bezocht. In die speeltuin in de serie heeft mijn dochter veel tijd doorgebracht. Het is dan raar dat je dat kleine wereldje herkent.”

Zo kwam de Rick Roll in de serie

Rick Astley vertelt ook over hoe zijn muziek in de film werd gebruikt. “Mijn vrouw doet mijn management en kreeg van Apple de vraag of zij naar de verschillende secties wilde kijken waar mijn muziek in werd gebruikt. Mijn vrouw wilde het niet aan mijn laten zien, omdat ze wilde dat ik eerst de hele aflevering van Ted Lasso zag.”

Toen hij de aflevering uiteindelijk mocht zien werd hij weggeblazen. “Mensen hebben mijn liedje zo vaak gebruikt en dat is regelmatig ook echt heel goed, maar ik heb het nog nooit gezongen zien worden op de manier in Ted Lasso. Het is echt goed in het script geschreven. Normaal zie je het nummer tijdens feestjes, maar op een begrafenis zoals deze scène. De scène en de manier waarop raakt me.”



Meteen naar zijn tweet kreeg hij bericht van Waddingham: “Ik hoorde van de cast van Ted Lasso dat ze tijdens de opnames net zo verbaasd waren als ik. Ik stuurde Hannah Waddingham dan ook een bericht dat ik het erg bijzonder vond. Zij is niet iemand die het liedje een beetje mompelt, maar echt een topzangeres die ook op Broadway staat. Het was een prachtige uitvoering.” Rick Astley is dan ook erg blij dat de serie 11 Emmy Awards heeft gewonnen. “Ik kan niet wachten op seizoen 3.”

Wie op dit moment nog meer van Rick Astley wil genieten kan natuurlijk Guardian’s Galaxy spelen. Het hele interview met de zanger over zijn carrière, gaming en Marvel is hier te lezen!