Pokémon Go-maker wil je laten wandelen met Pikmin Bloom

Pokémon Go is nog altijd één van de meest populaire games op de smartphone. En nu heeft ontwikkelaar zijn nieuwe project onthuld: Pikmin Bloom. De game wordt vanaf vandaag uitgerold op iPhone en de Android-smartphone.

Maar op het moment van schrijven is hij nog niet beschikbaar in de App Store. Momenteel is Pikmin Bloom verkrijgbaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De verwachting is dat hij binnenkort in de rest van de wereld uitkomt.

Pokémon Go-maker komt met Pikmin Bloom

Het was al een tijdje duidelijk dat Niantic, de ontwikkelaar van Pokémon Go iets zou gaan doen met de Pikmin-licentie. Het was alleen lang niet duidelijk wat het precies zou gaan worden. In de onderstaande video wordt Pikmin Bloom voorgesteld. Daarbij is er ook aandacht voor Shigeru Miyamoto. Deze man is de bedenker van de games op de Nintendo-platformen en ken je natuurlijk ook als de bedenker van de Super Mario-games. Bekijk de video hieronder.

Waar je in een game als Pokémon Go actief speelt en op zoek gaat naar beestjes om te vangen, daar lijkt Pikmin Bloom het iets anders te doen. De maker van de game wil je motiveren om elke dag te gaan wandelen. Wanneer je dat doet, dan zul je in de AR-wereld waar je door heen loopt allemaal dingen vrijspelen. Zo komen er overal bloemen opbloeien en kun je diverse Pikmin vinden. Deze zorgen er ook weer voor dat het geheel een stuk vrolijker wordt. Veel meer dan dat lijkt het niet te zijn. Daarmee is het dus eigenlijk vooral een game die je gebruikt als je dagelijks wat rondjes loopt en net wat meer motivatie daarvoor wil hebben.

Gewoon vrolijk

Daarmee lijkt Pikmin Bloom vooral een leuke en vrolijke toevoeging te zijn op je iPhone en Android. Ook lijkt hierdoor de kans klein dat de ontwikkelaar snel de handdoek in de ring gooit en de game offline haalt. Dit zal geen game zijn als Pokémon Go die dagelijks voor miljoenen euro’s aan omzet binnenharkt.