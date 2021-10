Philips Hue: 5 handige dingen die je met slimme lampen kunt doen

Philips Hue: je hebt er vast wel eens van gehoord. Het zijn slimme lampen waarmee je iedere ruimte in huis volledig kunt verlichten zoals je dat zelf zou willen doen. Maar wat maken deze lampen nu nog meer bijzonder?

Als jij weinig of geen ervaring hebt met Philips Hue, dan is dit artikel voor jou. Ik zet namelijk een aantal dingen op een rij die je met de slimme lampen kunt doen, zodat jij je huis een heuse upgrade kunt geven.

Philips Hue: 5 handige dingen die je kunt doen

Philips Hue behoort tot één van mijn favoriete producten in huis. Door de slimme lampen ben ik in staat om iedere kamer een aparte uitstraling te geven en bedien ik mijn verlichting super makkelijk vanaf mijn smartphone. Maar er zijn meer dingen die je als consument met deze lampen kunt doen. Ik zet vijf van die dingen voor je op een rij.

#1 Zet een timer voor je lampen

Met de lampen van Philips Hue is het mogelijk om een timer te gebruiken. Je kunt je verlichting dus op bepaalde momenten automatisch inschakelen en weer uitschakelen. Misschien niet de voornaamste reden waarom je de verlichting in huis wil halen, maar wel zo makkelijk.

Het is vooral fijn om deze functionaliteit te gebruiken wanneer je zelf van huis bent. Het maakt niet uit of dat komt door vakantie of een dagje uit: je kunt er van op aan dat je huis gewoon verlicht is. Zo lijkt het net alsof er iemand thuis is, wat je eventueel een prettig gevoel kan geven.

#2 Philips Hue Labs: altijd nieuwe samenstellingen

Wie de Philips Hue lampen wil gebruiken heeft waarschijnlijk al leuke kleurensamenstellingen in gedachten. Toch weet de verlichting je vaak te verrassen en kan je vallen voor combinaties die je eerder nooit had kunnen bedenken.

Philips Hue Labs is wat dat betreft echt heel leuk om te ontdekken. In dit onderdeel van de Hue-app vind je allerlei verschillende thema’s waar je gebruik van kunt maken. Deze kunnen gebaseerd zijn op jaargetijden of bepaalde objecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleuren die passen bij de herfst of een bepaalde transitie die het effect van een kaars na kan bootsen.

#3 Wordt wakker met je verlichting

Wakker worden is niet altijd even leuk. Wel is het een stukje prettiger te maken dankzij Philips Hue. Binnen de Routines-sectie binnen de Hue-app is het mogelijk om een wekker in te stellen voor je lampen. Hierdoor wordt je niet gewekt door een hard geluid uit je telefoon of wekkerradio, maar wordt je “op natuurlijke wijze” gewekt door licht.

Via deze weg bootsen de lampen een soort zonsopgang na die best wel goed werkt. Al moet je daar niet te intenst van genieten in je slaapkamer, want voor je het weet ben je weer weg. Een kleine backup wekker is dus wel zo prettig.

#4 Altijd een warm welkom

Wanneer je veel van huis bent is een seizoen als de herfst en de winter misschien niet altijd een succes. Het is in deze jaargetijden nu eenmaal snel donker, waardoor je ‘s avonds vaak in een vrij ongezellig huis binnenkomt. Jammer, maar gelukkig bieden de Philips Hue lampen een oplossing.

Het is namelijk mogelijk om je locatie te delen via de Hue-app. Hierdoor wordt de verlichting in je huis afgestemd op basis van je locatie. Wanneer je weggaat zullen de lampen dus uitgeschakeld worden en wanneer je terugkomt gaan ze weer aan. Dat is erg prettig, want bij thuiskomt stap je binnen in een verlicht huis. Een iets warmer welkom, dus.

#5 Philips Hue: op afstand te besturen

Om trouwens even op het bovenstaande voort te borduren: de Philips Hue-lampen zijn ook op afstand te besturen. Dat lijkt in eerste instantie misschien geen hele handig toevoeging, maar dat is het wel degelijk. Zo kun jij bijvoorbeeld op afstand de verlichting nog even uitzetten, indien je dat vergeten bent.

Het maakt wat dat betreft niet uit hoe ver je precies van huis verwijderd bent: het is gewoon mogelijk je verlichting aan of uit te zetten.