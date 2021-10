Beleef het nieuwe seizoen in NBA 2K22 Arcade Edition

Vannacht is in de Verenigde Staten het nieuwe basketbalseizoen in de NBA begonnen. Mocht je in het bezit zijn van een actief Apple Arcade-abonnement, dan is het mogelijk om daar de game NBA 2K22 Arcade Edition op binnen te halen.

Hopelijk is NBA 2K22 Arcade Edition wel iets beter dan zijn voorganger, want die game was eigenlijk zo matig dat ik hem snel weer van mijn apparaat af heb gehaald. Maar dat is het mooie van een titel die op Apple Arcade verschijnt: het kost je niks extra’s om te proberen.

NBA 2K22 Arcade Edition op Apple Arcade

NBA 2K22 Arcade Edition is dus onderdeel van Apple Arcade, waardoor je hem makkelijk kan proberen. De game is uiteraard voorzien van alle huidige teams en de spelers die daarbij horen. Er zijn daarbij een aantal modi waarmee je aan de slag kunt gaan. zo heb je The Association. Daarin kun je de baas worden van jouw team. Naast dat je dan wedstrijden speelt en die uiteraard probeert te winnen, moet je er ook voor zorgen dat je de juiste spelers aantrekt. Op die manier kun je echt het perfecte team smeden en op die manier de andere teams verslaan.

Daarnaast heb je in MyCourt de mogelijkheid om te oefenen en beter te worden met jouw spelers. Op die manier verhoog je jezelf naar de status van een NBA All-Star. Ook is het mogelijk om je eigen speler aan te maken en daarmee een carrière te volgen in MyCareer. Tevens heb je de optie om losse potjes te spelen of het op te nemen tegen een vriend in de Online-modus. Tot slot is er nog de optie om 3 tegen 3 straatbasketbal te spelen in de Blacktop-mode.

Alle platformen

NBA 2K22 Arcade Edition is nu beschikbaar via Apple Arcade. Op die manier kun je hem spelen op de iPhone, iPad, Mac en Apple TV. De game is daarbij goed te spelen met een controller, dus dat is wellicht verstandig om er bij te pakken.