De iPhone SE Plus met iPhone 8-ontwerp komt alsnog onze kant op

Er zijn nieuwe details over de iPhone SE Plus gelekt, als we lekkers moeten geloven. Deze keer is de informatie afkomstig van Ross Young.

Afgelopen weekend praatte Mark je al bij over de laatste geruchten over de iPhone SE. Zo vertelde hij over het nieuws dat het ontwerp van de telefoon zeer herkenbaar is. Dat is natuurlijk niet verrassend voor een SE, maar de grote vraag is hoe die er precies uit komt te zien. De Chinese website MyDrivers meldde dat de iPhone SE 3 volgend jaar op de markt moet verschijnen en hetzelfde ontwerp heeft als die van de iPhone XR.

De iPhone SE Plus

Nu zijn er weer nieuwe geruchten verschenen. Dit keer uit de koker van lekker Ross Young, die als betrouwbaar bekend staat. Zo voorspelde hij eerder correct dat de iPhone 13 Pro en Pro Max een 120Hz Promotion scherm zou krijgen.

Zijn nieuws is weer tegenovergesteld ten opzichte van dat van MyDrivers. Hij meldt dat de iPhone SE geen nieuw ontwerp krijgt. Volgens hem krijgt het hetzelfde design als dat van de vorige: die van de iPhone 8. Ook krijgt deze een andere naam. Het wordt niet de iPhone SE 3, maar de Plus.



We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7" LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7" – 6.1" LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi — Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2021

Volgens Young heeft de nieuwe iPhone SE Plus een 4,7 inch LCD-scherm die hetzelfde is als de 8. In tegenstelling tot die telefoon beschikt deze wel over 5G. Deze moet in 2022 verschijnen. Met deze beslissing wordt volgens hem de SE 3 uitgesteld naar 2024. Wellicht heeft die wel het ontwerp van de XR.

Toch geen groter scherm

De naam van de iPhone SE Plus zijn we vaker tegengekomen. Alleen doet de naam Plus wel iets anders verwachten. De Plus doet denken aan een groter scherm, waarbij je bij de 8 denkt aan diens grotere broer die tegelijkertijd uitkwam. Toch verandert de grootte dus niet volgens Young. Iets war eerder wel verondersteld werd toen het ging om de SE Plus.