Mark Zuckerberg breekt stilte, maar had beter zijn mond kunnen houden

Mark Zuckerberg reageert intern op het verhaal van de klokkenluider, die claimt dat Facebook verdient aan het aanzetten tot haat. Ook zou het bedrijf een grote rol gespeeld hebben bij de rellen van 6 januari jongstleden, in de Verenigde Staten. De CEO van het sociale netwerk zegt dat de beschuldigingen “nergens op slaan”.

Het verhaal is nog iets ingewikkelder dan dat. Want er is nu een onderzoek gaande naar verschillende aspecten omtrent Facebook. Zo legde voormalig productmanager Frances Haugen een getuigenis af tegenover het Congres. Dat ging over de negatieve gevolgen van het gebruik van Instagram.

Mark Zuckerberg breek stilte

Haugen nam echter van de gelegenheid gebruik om ook een ander punt te maken. Het punt dat Facebook verdient aan aanzetten tot haat en te weinig doet tegen die praktijken. Mark Zuckerberg bleef persoonlijk stil in deze zaak, maar breekt nu dus de stilte middels een lang bericht op zijn persoonlijke Facebook-profiel.

In zijn bericht noemt Mark Zuckerberg de naam van de klokkenluider niet. Dat komt overeen met eerdere communicatie vanuit het bedrijf over de kwestie. Wel gaat hij in op wat Haugen aankaart. Hij claimt dat de veranderingen destijds ervoor moesten zorgen dat mensen meer gingen delen met vrienden en familie.

Minder betrokkenheid, minder winst

Ook laat Mark Zuckerberg weten dat hij destijds wist dat de veranderingen voor minder betrokkenheid zou zorgen. Zijn vraag aan haar is: zou een bedrijf met een winstoogmerk dat zomaar doen? Daarmee gaat hij natuurlijk niet direct in op wat Haugen zegt en probeert hij er uiteindelijk alsnog omheen te praten.

Daar waar het in het onderzoek om ging – Instagram – kwam ook nog even aan bod. Het bedrijf wordt gevraagd vaker met onderzoeken naar buiten te komen over eventuele gevolgen. Mark Zuckerberg laat weten onderzoek te blijven doen naar dat soort dingen. Ook komen de resultaten vaker naar buiten in het vervolg.

