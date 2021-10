Apple brengt MagSafe met nieuwe MacBook Pro terug naar de Mac

Vijf jaar geleden maakte Apple een einde aan MagSafe. Althans, de variant voor de Mac. Waar de oplaadtechnologie vorig jaar zijn intrede maakte bij de iPhone 12, bleef een terugkomst op de laptops van Apple uit. Tot nu.

Apple heeft tijdens het Unleashed evenement, dat vanavond plaatsvond, twee nieuwe MacBook Pro-modellen aangekondigd. Tijdens deze aankondiging werd duidelijk dat de succesvolle aansluiting voor opladen in 2021 zijn comeback maakt.

MagSafe 3 voor de nieuwe MacBook Pro

Het is mogelijk om de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro op te laden met behulp van een USB-C aansluiting. De nieuwe laptops zijn voorzien van drie Thunderbolt 4-aansluitingen. Al blijft het daar niet bij. De computers van Apple ondersteunen namelijk ook MagSafe 3.

De aansluiting en de oplaadkabel hebben een vertrouwd ontwerp gekregen. Dat MagSafe in de afgelopen vijf jaar fysiek weinig doorontwikkeld is mag duidelijk zijn, maar intern zijn er wel voordelen te vinden. Zo laat Apple weten dat de nieuwe variant een stuk krachtiger is dan zijn voorganger. Met harde cijfers komt het bedrijf (uiteraard) niet, maar het geeft wel een kleine indicatie.

In slechts 30 minuten is je nieuwe 14-inch of 16-inch MacBook Pro namelijk tot de helft opgeladen. Hierdoor wordt duidelijk dat de nieuwe laptop voorzien is van een snellaadtechnologie. En deze wordt dus door MagSafe 3 mogelijk gemaakt.

Apple’s Unleashed

Uiteraard hebben de 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen meer te bieden dan dat. De nieuwe laptops zijn voorzien van een vernieuwd ontwerp, nemen afscheid van de Touch bar en beschikken over imposante beeldschermen.

Ben je benieuwd naar de beeldschermen van deze MacBook Pro-modellen?