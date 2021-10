De MacBook Pro heeft een notch, maar weet Apple dat zelf wel?

De MacBook Pro komt met een hoop veranderingen op de markt. Zo heb je nu veel meer poorten om gebruik van te maken, wat je weer heel wat gemak geeft. En hij komt net als je smartphone met een notch.

Maar Apple doet net alsof die notch niet bestaat op de MacBook Pro. Ja, hij zit er zeker op, maar het bedrijf uit Cupertino lijkt even te zijn vergeten om de software hier en daar aan te passen, met alle gevolgen vandien.

MacBook Pro notch zorgt voor problemen

Want Quinn Nelson heeft perfect laten zien dat het nog niet helemaal lekker gaat met de notch op de MacBook Pro. Het probleem zit hem er in dat je soms te maken hebt met applicaties die aan de bovenkant een uitgebreid menu hebben. En die gaat dan onder de notch door. En daardoor valt het geheel weg. Je kunt er wel nog op klikken en op die manier het menu selecteren, maar je ziet dan aan de bovenkant niet wat het precies is. En dat is gewoon compleet onhandig. Bekijk de onderstaande post hoe het eigenlijk faalt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de video zie je hoe Nelson iStat Menus gebruik, waar het dus mis gaat. Volgens de maker daarvan wordt er gebruik gemaakt van de standaard instellingen die Apple heeft aangegeven. En daardoor kan er dus niet heel erg veel veranderd worden aan het probleem. Het wordt nog pijnlijker wanneer je oudere apps gebruikt. In dat geval blokkeert Apple hetgeen dat onder de notch zit en kun je er dus met je muis er niet over.

Afwachten hoe dit gaat lopen

Het is nog even afwachten hoe Apple hier mee omgaat. Op dit moment lijkt het slechts bij een paar apps een probleem op te leveren, maar netjes is het zeker niet. Tegelijkertijd is het ook wel slordig dat hier in een eerdere fase bij de MacBook Pro geen rekening mee is gehouden.