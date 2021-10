MacBook Pro met M1 Max-chip voorzien van virtuele turboknop

Het lijkt erop dat de nieuwe MacBook Pro voorzien wordt van een turbomodus, aangezien daarvoor verwijzingen gevonden zijn in de code. Die modus zit in macOS Monterey, dus onduidelijk is nog of de modus exclusief voor de nieuwe Pro-modellen is. Wellicht krijgen anders MacBooks er ook toegang tot.

De turbomodus, of High Power Mode zoals die genoemd wordt in de code van Monterey, is ontdekt door een redacteur van Macrumors. De mode duikt op in een recente bèta van het besturingssysteem. Eenmaal geactiveerd, “optimaliseert die de prestaties zodat hevige taken beter ondersteund worden” door het systeem.

MacBook Pro met turbomodus

Onder meer de ventilator doet dan beter z’n best en draait veel sneller wanneer dat voor het systeem nodig is. Opvallend is ook dat Apple – in een zeldzaam geval – reageert op dit nieuws. De modus bestaat echt en wordt dus mogelijk in een toekomstige versie uitgerold naar gebruikers. Wanneer, dat is echter nog niet duidelijk.



Found more information on the high power power mode in the macOS RC: “Your Mac will optimize performance to better support resource-intensive tasks. This may result in louder fan noise.” https://t.co/4q3zlbyLnf pic.twitter.com/0mKVekGa0M — Steve Moser (@SteveMoser) October 19, 2021

Macrumors laat weten dat de nieuwe modus exclusief voor het 16″-model van de MacBook Pro is met de M1 Max-processor aan boord. Aangezien je ook het 14″-model kunt voorzien van die processor, lijkt het aannemelijk dat ook die iteratie toegang krijgt tot de modus. Apple heeft hier niets over bekendgemaakt.

Niet voor M1 Pro-processor?

De website meldt verder dat de turbomodus niet naar modellen zonder M1 Max-chipset komt. Voorlopig lijkt het er dus op dat alleen een MacBook Pro met M1 Max-processor aan boord de modus krijgt. Aangezien dit geregeld wordt door software, kan een dergelijke modus – al dan niet aangepast – ook elders verschijnen.

In hoeverre de turbomodus daadwerkelijk invloed heeft op de prestaties, dat moeten we in de praktijk bekijken. Apple maakt grote claims over de performance van de nieuwe MacBook Pro-modellen. Het is dus best interessant om te kijken wat de modus voor effect gaat hebben op die prestaties.

