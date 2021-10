Nieuwe MacBook Pro kopen? Dan moet je echt nog even geduld hebben

Wanneer Apple een nieuw product aankondigt, dan is daar vaak veel interesse in. Dat geldt ook voor de nieuwe reeks van de MacBook Pro, die vorige week werd aangekondigd.

Mocht je nog even hebben getwijfeld over de aanschaf van de nieuwe MacBook Pro, maar nu toch zin hebben om er mee los te gaan, dan hebben we helaas slecht nieuws. Je moet namelijk wat geduld hebben.

MacBook Pro laat op zich wachten

Wanneer je de site van Apple opent, dan staat er doodleuk dat de nieuwe MacBook Pro op 26 oktober uitkomt. En dat is ook zeker het geval wanneer je hem vlak na de onthulling in de pre-order hebt gezet. Maar als je op de dag van release er één wil scoren, dan kom je van een koude kermis thuis. Want als je vandaag besluit om de MacBook Pro in huis te halen, dan krijg je die pas over een paar weken. Een 14-inch versie van de nieuwe laptop komt dan pas tussen 16 en 23 november binnen. Mocht je echter dingen willen aanpassen, dan hoef je hem pas ergens in december verwachten.

Wanneer je voor de MacBook Pro van 16 inch wil gaan, dan moet je ook langer wachten. Deze krijg je op zijn vroegst ergens tussen 23 november en 1 december. Ook hier geldt dat wanneer je specifieke verbeteringen wil hebben, dat je daar dan nog langer op moet wachten. En de kans is dat wanneer je nog iets langer wachten, het geheel alleen maar nog langer op zich laat wachten. Pas aan het begin van 2022 is de verwachting dat het aanbod een beetje op hetzelfde niveau gaat zitten als het aanbod.

Veel veranderingen

De nieuwe Pro brengt een hoop aantal veranderingen. Zo krijgt het scherm voor het eerst een notch, waardoor je minder schermranden hebt. Maar misschien belangrijker is dat de Touch Bar wordt ingeruild voor fysieke knoppen en is hij voorzien van heel wat porten. Zo komt de HDMI-port weer terug, wat het geheel weer wat makkelijker maakt.