Apple Unleashed: zoveel kosten de MacBook Pro en AirPods 3 in Nederland

Apple heeft vanavond tijdens het Unleashed evenement een aantal nieuwe producten aangekondigd. Het bedrijf uit Cupertino introduceerde onder andere twee nieuwe MacBook Pro-modellen en voorzag ons eindelijk van nieuwe AirPods. Maar wat kosten ze?

Tijdens de presentatie van Apple zijn alleen de Amerikaanse prijzen bekendgemaakt en zagen we zelfs producten waar we in Nederland nog niet eens onze hand op kunnen leggen. Daarom een duidelijk overzicht van wat je nu wel en wat je nu niet kunt in ons land.

MacBook Pro en AirPods 3: zoveel kost het in Nederland

De derde generatie AirPods zijn van een aantal nieuwigheden voorzien. Zo hebben de oordopjes een nieuw ontwerp gekregen, ondersteunen ze Spatial Audio en kennen ze een langere accuduur. De AirPods 3 zijn vanaf vandaag al te bestellen bij Apple en worden, zoals het er nu naar uitziet op de website, op dinsdag 26 oktober geleverd. De kosten: €199.

Het meest interessante product van vanavond is uiteraard de vernieuwde MacBook Pro. Deze is zowel als 14-inch model als 16-inch model te verkrijgen. In die eerste categorie tik je ’em met de volgende samenstellingen op de kop:

M1 Pro | 8-core CPU | 14-core GPU | 16GB centraal geheugen | 512GB SSD | €2249

M1 Pro | 10-core CPU | 16-core GPU | 16GB centraal geheugen | 1TB SSD | €2749

Wil je liever voor het 16-inch model gaan, dan heb je in ons land de volgende opties:

M1 Pro | 10-core CU | 16-core GPU | 16 GB centraal geheugen | 512GB SSD | €2749

M1 Pro | 10-core CPU | 16-core GPU | 16 GB centraal geheugen | 1TB SSD | €2979

M1 Max | 10-core CPU | 32-core GPU | 32GB centraal geheugen | 1TB SSD | €3849

Wanneer je de MacBook Pro vandaag besteld, wordt hij uiterlijk 16 november bij je geleverd.

Welke aankondigingen zijn er gedaan?

Apple heeft tijdens Unleashed een aantal grote, en een aantal minder grote, aankondigingen gedaan. Naast de MacBook-modellen introduceert het bedrijf ook nieuwe AirPods en richt het zich meer op Apple Music.

Benieuwd wat er precies nieuw is? Check dan zeker even het bovenstaande artikel!