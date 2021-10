MacBook: deze laptops kun je nu in de Nederlandse Apple Stores kopen

Apple heeft begin van de week, tijdens het Unleashed-evenement, twee nieuwe MacBook Pro-modellen op de markt gebracht. Hierdoor is het aanbod van de Apple Store, op het gebied van laptops, logischerwijs iets veranderd.

Welke MacBook-modellen zijn anno 2021 nog te koop in de Nederlandse Apple Store en hoeveel kosten ze? Dat leg ik je in dit artikel uit.

Apple Store: deze laptops kun je kopen

Wie een MacBook in de Apple Store wil kopen heeft aardig wat keus. Naast het feit dat er vier verschillende modellen beschikbaar zijn, worden de laptops ook nog eens in verschillende varianten op de markt gebracht. Hierdoor is de keuze reuze, maar begrijp ik ook dat je door de bomen het bos misschien niet meer ziet. Daarom zet ik in dit artikel alle beschikbare modellen, overzichtelijk, voor je op een rij.

MacBook Air

Op gebied van de Air is de keuze op dit moment niet heel erg reuze, maar met twee beschikbare modellen meer dan voldoende. Je kunt in de Apple Store uit de voeten met twee verschillende M1-modellen:

M1 MacBook Air | 8-core CPU | 7-core GPU | 256GB opslag | €1129,10

M1 MacBook Air | 8-core CPU | 8-core GPU | 512GB opslag | €1399,10

MacBook Pro

Op het gebied van de Pro wordt het allemaal iets uitgebreider. Naast de 13-inch M1-modellen zijn er sinds begin deze week ook twee nieuwe modellen beschikbaar: het 14-inch en 16-inch model. Binnen deze categorieën wordt dan ook weer onderscheid gemaakt in de beschikbare chips: de M1 Pro en M1 Max.

Het levert het volgende aanbod op:

13-inch M1 MacBook Pro | 8-core CPU | 8-core GPU | 256GB opslag | €1449,10

13-inch M1 MacBook Pro | 8-core CPU | 8-core GPU | 512GB opslag | €1679,10

14-inch M1 Pro Macbook Pro | 8-core CPU | 14-core GPU | 512GB opslag | €2249

14-inch M1 Pro MacBook Pro | 10-core CPU | 16-core GPU | 1TB opslag | €2749

16-inch M1 Pro MacBook Pro | 10-core CPU | 16-core GPU | 512GB opslag | €2749

16-inch M1 Pro MacBook Pro | 10-core CPU | 16-core GPU | 1TB opslag | €2979

16-inch M1 Max MacBook Pro | 10-core CPU | 32-core GPU | 1TB opslag | €3849

Refurbished-modellen

Naast de nieuwe modellen die je kunt kopen, is het in de Apple Store ook mogelijk om tweedehands modellen op de kop te tikken. Deze zijn refurbished wat simpelweg betekent dat Apple essentiële onderdelen heeft vernieuwd. Via deze weg zijn alle Intel-modellen van de MacBook Air en Pro te koop, maar kun je met een beetje geluk ook al M1-modellen op de kop tikken.

Benieuwd wat het aanbod in de Apple Store op dit gebied is? Check dan zeker even de link!