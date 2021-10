Macbook Air en Pro met M1-chip flink in de aanbieding

De Macbook heeft met de komst van de M1-chip een flinke verandering ondergaan en is veel krachtiger geworden. Nu is die in de aanbieding.

Bij de Macbook weet je net als bij bijna alle andere Apple-producten een ding vrij zeker. Ze zijn niet zo vaak in de aanbieding. Deze week is echter de Air en Pro uit 2020 in de aanbieding bij Bol.com. Wij zetten voor jou de prijzen op een rij zodat jij wellicht een goede deal kunt scoren.

De M1 Macbook van Apple

Sinds 2020 is Apple overgestapt naar de M1-chip in plaats van de standaard Intel-processors die in de computers zaten. Het gevolg is dat Apple de macOS nog beter kan afstemmen op de capaciteit van de computer. Iets wat het bijvoorbeeld ook goed doet met haar eigen chips in de iPhone en iPad.

De Macbook bij M1 vindt gretig aftrek blijkt uit de presentatie van Apple over de laatste kwartaalcijfers. De nieuwe modellen vallen dus in de smaak.

Wil je nu upgraden?

Natuurlijk is de grote vraag of je nu wil upgraden. Apple lijkt dit jaar met een aantal nieuwe Macbook Pro te komen met daarin de M1X-chip. Natuurlijk zijn er ook nog andere geruchten over. Zo zou deze een MagSafe magnetic charging systeem hebben, is de Touch Bar verdwenen en wordt er gebruikgemaakt van een mini LED-backlit display.

Goed, terug naar de Macbook-varianten die in de aanbieding zijn. Tijdens de Bol.com 7-daagse zijn verschillende varianten in de aanbieding. Om het zo duidelijk mogelijk weer te geven hebben we hieronder een rijtje gezet met de varianten en oude en nieuwe prijs. Komen ze!

De Air

De Pro

Wil je weten wat wij van de Air vonden? Collega Mark schreef een review. Deze is hieronder te lezen.