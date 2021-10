Macbook Air krijgt in 2022 mogelijk nieuwe notch

Het lijkt erop dat de volgende generatie van de MacBook Air, die gepland staat voor 2022, een nieuwe scherminkeping krijgt van Apple. Dit gerucht is afkomstig van dezelfde persoon die informatie lekte over de notch van de MacBook Pro. Of het waar is, dat moeten we afwachten. Neem het nieuws dus vooralsnog met een korreltje zout.

Over de aankomende MacBook Air is al een hoop gezegd door verschillende geruchtenmakers. Het lijkt er echter niet op dat we de Air hoeven te verwachten tijdens het evenement van vanavond (18 oktober). De dunne laptop van Apple krijgt naar verluidt een mini-LED-scherm van 13,3-inch, inclusief een illustere notch.

MacBook Air met notch op komst?

Het nieuws is een tijdje geleden gedeeld door Ty98 op een forum. In zijn post laat de lekker weten dat Apple de aankomende MacBook Air voorziet van zo’n scherminkeping. Die notch komt mogelijk naar de nieuwe MacBook Pro en moet er hetzelfde gaan uitzien op de dunne Air-modellen van het bedrijf.

Dezelfde persoon laat weten dat de nieuwe MacBook Air er een “stuk beter” uitziet. Apple stapt namelijk naar verluidt af van het huidige wedge-design. De verschillende Air-modellen hebben al jaren eenzelfde design: dunner aan de voorkant en alsmaar dikker aan de achterkant. Dat effect loopt netjes in elkaar over.

Nieuw design voor de nieuwe Air

Er komt dus mogelijk een nieuw design voor de nieuwe Air aan. De dunne laptop is straks waarschijnlijk een “stuk ronder en lichter” dan het huidige model. Dat komt overeen met wat andere geruchtenmakers lieten weten. Apple is voornemens de Air dit keer dunner en lichter te maken dan ooit tevoren.

Daarnaast moeten de schermenranden om het vermeende mini-LED-scherm ook dunner zijn dan voorheen. Onder de motorkap zit naar verluidt een verbeterde of in elk geval aangepaste versie van de M1-chipset. Daarnaast is het mogelijk zo dat de laptop in verschillende kleuren aangeboden wordt.

V2EX