Heerlijke M2 MacBook Air (2022) renders duikt op: goede eerste indruk?

In Het Korreltje Zout van afgelopen vrijdag had ik het al even kort over de M2 MacBook Air. In de wandelgangen wordt de komst van de nieuwe laptop namelijk al uitvoerig besproken. We horen niet alleen geluiden over een eventuele releasedatum, maar ook over bepaalde specificaties.

Die specificaties zijn door ontwerper RendersByIan genoteerd en toegepast op een heerlijk concept. Daarin schittert de laptop, die in de eerste helft van 2022 het daglicht moet zien, in volle glorie. Of de renders in lijn liggen met de werkelijkheid kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik wilde ze jullie niet onthouden.

M2 MacBook Air: nieuwe laptop in volle glorie

Met de introductie van de nieuwe MacBook Pro hebben we een goed beeld gekregen hoe Apple de toekomst van de laptop ziet. De nieuwe Pro-modellen grijpen terug naar een aantal features die de modellen uit 2015 bijvoorbeeld ook al hadden, maar introduceren ook een aantal nieuwe dingen. En die dingen zijn waarschijnlijk ook terug te vinden in de M2 MacBook Air (2022).

De kans is namelijk groot dat we begin volgend jaar ook een nieuwe versie van de Macbook Air te zien krijgen. Deze is voorzien van een M2-chip, beschikt ook over een “vernieuwd” toetsenbord en is voorzien van een notch. Dat zorgt ervoor dat de schermranden dunner zijn, al dook vorige week het bericht op dat deze randen wit zullen worden.

Om een goed beeld te geven van hoe dit, in combinatie met de overige specificaties, uit zal pakken heeft DesignsByIan een aantal renders gemaakt. Deze zijn door dit artikel heen te zien en tonen aan dat de Air, ondanks een aantal kleine wijzigingen, wel erg op de Pro-modellen gaat lijken. En dat is, wat mij betreft op de notch na, goed nieuws.

De nieuwe MacBook Pro

Ik benoemde ze eerder dit artikel al even: de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro. Beide modellen zagen vorige week tijdens het Unleashed-evenement het daglicht.

Ben je benieuwd wat de laptops precies te bieden hebben? Check dan zeker even het bovenstaande artikel!