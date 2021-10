M1X MacBook Pro ziet mogelijk deze maand nog het daglicht

Het lijkt erop dat Apple binnenkort een nieuw virtueel evenement organiseert waarin het de nieuwe M1X MacBook Pro-versies aankondigt. Het nieuws is afkomstig van Bloomberg-redacteur Mark Gurman, die het deelt via zijn Power On-nieuwsbrief. Het aankomende evenement vindt mogelijk deze maand al plaats, al blijft officiële bevestiging logischerwijs nog uit.

Mogelijk hoeven we dus niet lang te wachten totdat Apple nieuwe versies van de M1X MacBook Pro aankondigt. Naar verluidt gaat het om modellen met een 14- en 16-inch scherm. Gurman levert daarnaast enkele details over de aankomende Pro-laptops, zoals informatie over de CPU en de GPU onder de motorkap.

M1X MacBook Pro-event op komst?

De reden dat Gurman denkt dat Apple deze maand een nieuw evenement op poten zet, heeft te maken met het feit dat Apple dat vaker doet in oktober. Normaliter kondigt het bedrijf uit Cupertino nieuwe Macs in oktober aan. Vorig jaar was de uitzondering, vanwege aanhoudende chiptekorten door de pandemie.

Dit jaar keert Apple dus mogelijk terug naar de gebruikelijke structuur voor de M1X MacBook Pro. Er is weer wat ruimte op de markt, ook al zijn de problemen nog lang niet opgelost. De chiptekorten blijven mogelijk nog tot medio 2022 aanhouden. Daar hebben makers van smartphones, spelcomputers en auto’s ook last van.

Details over nieuwe modellen

De nieuwe versies van de M1X MacBook Pro krijgen naar verluidt een vernieuwde chassis met een slanker design. Ze krijgen meerdere USB-C-poorten. Ook zouden de HDMI- en SD-kaartpoorten krijgen. Daarnaast meldt Gurman dat beide modellen kunnen rekenen op een scherm met mini-LED-technologie aan boord.

De M1X-CPU krijgt naar verluidt tien kernen, bestaande uit acht performance- en twee efficiënte kernen. De GPU krijgt mogelijk 16 tot 32 kernen tot zijn beschikking. Ook zou Apple tijdens het aankomende evenement de openbare release kunnen aankondigen van macOS Monterey, die nu nog in bèta is.

Power On