Eerste benchmark: M1 Max MacBook Pro toont imposante resultaten

De nieuwe MacBook Pro met een M1 Max-processor beschikt over 32 grafische kernen, maar hoe presteren die in een benchmark? De eerste M1-processor heeft acht grafische kernen, dus we kunnen uitgaan van een riante prestatieverbetering. Dit is de eerste benchmark voor de grafische kwaliteiten van de gloednieuwe chip.

Die eerste Metal-benchmark vinden we in de Geekbench. De M1 Max-processor ontvangt aldaar een score van maar liefst 68870 punten. Ter vergelijking: de MacBook Pro met een reguliere M1-processor behaalde destijds een Metal-score van 20581 punten. De nieuwe chip scoort dus meer dan drie keer beter.

Metal-benchmark voor nieuwe MacBook Pro

Dan kunnen we ook nog een vergelijking maken met de 16-inch versie van de MacBook Pro die draait op de hoogste Intel-configuratie. Die laptop beschikt over een Radeon Pro 5600M-chip en scoort 42510 punten. Ook dat verschil is dus nog steeds groot, al ligt dat puntenaantal natuurlijk dichter bij elkaar.

We moeten hier nog wel een kanttekening bij plaatsen, helaas. Uit de testresultaten is namelijk niet op te maken of dit gaat om een versie met 24 of 32 kernen. Bovendien is dit slechts één resultaat. We krijgen een beter idee van de capaciteiten wanneer er meer test gedaan worden en uitslagen verschijnen.

M1 Max-chip is veel sneller

Apple laat in elk geval weten dat de M1 Max-processor tot vier keer sneller is dan de reguliere versie van M1. Het betreft dan wel de variant met 32 kernen. Daarnaast levert die prestaties die vergelijkbaar zijn met een “compacte pro-pc-laptop”, terwijl het apparaat tot veertig procent minder energie verbruikt.

Eerder verschenen er al meerdere benchmarkresultaten van de M1 Max- en Pro-chips. Gemiddeld scoren ze 1742 punten op de single-core-test, terwijl de multi-core-test een resultaat laat zien van 12135 punten. Geen enkele andere Mac van Apple scoort tot op heden hoger op de test voor de single-core-variant.

Geekbench