LEGO Star Wars: Castaways aangekondigd voor Apple Arcade

Apple Arcade voegt binnenkort een grote nieuwe titel toe aan zijn aanbod. Gameloft kondigt de komst van LEGO Star Wars: Castaways aan: een game die vanaf 19 november op de dienst te spelen is.

Het wordt duidelijk dat het spel exclusief op Apple Arcade verschijnt en de eerste ‘social, action-adventure’ game uit de franchise is. Wat kunnen we precies verwachten?

LEGO Star Wars: Castaways

Sinds 2005 weten de games uit de LEGO Star Wars-franchise al velen harten te veroveren. Het enthousiasme rondom Castaways is dan ook goed te verklaren. Ontwikkelaar Gameloft, bekend van mobiele titels als Asphalt en Disney Magic Kingdoms, pakt namelijk flink uit voor deze titel. Zo wordt dit dus de eerste sociaal-gedreven titel uit de franchise waar we al jaren van kunnen genieten.



Als speler bouw jij in LEGO Star Wars: Castaways je eigen unieke karakter. Vervolgens gebruik je dit personage om de geheime wereld, alleen of met andere spelers via de online multiplayer, te ontdekken. Je voltooit uitdagingen, beleeft iconische momenten uit de franchise of racet tegen andere spelers met bekende Star Wars-voertuigen. Kortom: het is een open-wereld game waar fans zonder twijfel van kunnen genieten.

Zoals gezegd is LEGO Star Wars: Castaways vanaf 19 november exclusief te spelen via Apple Arcade.

Apple Arcade

Streamingdienst Apple Arcade biedt consumenten een groot aanbod aan speelbare arcade-spellen. Denk hierbij aan titels als NBA 2K22, The Oregon Trail en Simon’s Cat. Daarnaast worden ook oude pareltjes in een nieuw jasje gestoken. Zo speel je onder andere ook games als Tiny Wings+, Cross Road+ en Fruit Ninja+.

Apple Arcade is beschikbaar voor iPad, iPhone, Mac en Apple TV en kost consumenten €4,99 per maand. Je kunt daarmee dus grotere en kleine titels spelen op mobiele apparaten, zonder dat je lastig gevallen wordt door advertenties. Daarbij is het ook eindelijk zo dat je als consument niet constant gevraagd wordt om in-app aankopen te doen, wat de ervaring van mobiel gamen ook wel ten goede komt.