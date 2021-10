iPhone 13 review: tijd om je oude smartphone in te ruilen

Met de zeer indrukwekkende iPhone 12 als voorganger heeft de iPhone 13 grote schoenen om te vullen. Het model wist het gat met de Pro-modellen te dichten en was hierdoor dé deal voor de gemiddelde consument. Alleen lijkt dat gat dit jaar weer groter te zijn geworden. Is de iPhone 13 je beste optie of gaat er een ander model met de titel vandoor?

De afgelopen week heb ik de iPhone 13 als mijn standaard telefoon mogen gebruiken. In deze review laat ik je weten wat de smartphone je te bieden heeft, in hoeverre hij beter geworden is en welke punten er een beetje tegenvallen.

iPhone 13: wat heeft de smartphone je te bieden?

Om je een goede indruk te geven van wat de iPhone 13 je te bieden heeft, zet ik de belangrijkste specificaties voor je op een rij:

Beeldscherm: 6.1-inch Super Retina XDR OLED

6.1-inch Super Retina XDR OLED Processor: Apple A15 Bionic processor

Apple A15 Bionic processor Werkgeheugen 4GB werkgeheugen

4GB werkgeheugen Opslagcapaciteit: 128GB / 256GB / 512GB

128GB / 256GB / 512GB Accu: 3240mAh

3240mAh Laadvermogen: 20W

20W Type camerasysteem: dual-camerasysteem

dual-camerasysteem Camera 1: 12 megapixel hoofdcamera (f/1.6)

12 megapixel hoofdcamera (f/1.6) Camera 2: 12 megapixel ultra-wide camera (f/2.4)

12 megapixel ultra-wide camera (f/2.4) Selfiecamera: 12 megapixel (f/2.2)

12 megapixel (f/2.2) Afmeting: 146,7mm x 71,5mm x 7,7mm

146,7mm x 71,5mm x 7,7mm Gewicht: 174 gram

De iPhone 13 is te koop in de kleuren Roze, Blauw, Middernacht, Sterrenlicht en (PRODUCT)RED. Je haalt de smartphone in huis met 128GB (€909), 256GB (€1029) of 512GB (€1259) aan opslagcapaciteit.

Een betere iPhone 12

Met de iPhone 13 heeft Apple ervoor gekozen hetzelfde ontwerp te hanteren als bij de iPhone 12. Hierdoor gaan mensen er vaak sneller vanuit dat de upgrade vrij klein is. Iets dat dit jaar ook zeker klopt. Het is een vrij bescheiden stap vooruit ten opzichte van vorig jaar, maar dat wil niet zeggen dat het geen stap in de goede richting is. In tegendeel.

De iPhone 12 wist vorig jaar hoge ogen te gooien met een compleet vernieuwd ontwerp, maar er was heel veel meer. De “betaalbare optie” beschikte eindelijk over een OLED-beeldscherm, het camerasysteem kreeg een upgrade en het toestel was sneller dan ooit. Een prettige smartphone die in 2021 dus nog beter geworden is.

De iPhone 13 laat dat voornamelijk op drie verschillende fronten zien: het camerasysteem, de batterij en het beeldscherm.

De iPhone 13 is niet helemaal hetzelfde

De iPhone 13 ziet er op het eerste oog hetzelfde uit als zijn voorganger, maar draagt qua ontwerp wel een aantal kleine wijzigingen met zich mee. Het toestel is bijvoorbeeld voorzien van een kleinere notch die het scherm zo’n 20% beter maakt. Een prettige ontwikkeling waar je als consument, op dit moment, nog niet heel veel aan hebt.

Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat Apple zelf niet heel veel doet met die extra ruimte. Zo zie je bijvoorbeeld alsnog niet het batterijpercentage in de rechter bovenhoek van het scherm. Anderzijds komt het voornamelijk doordat Apple “gewoon” dezelfde notch gebruikt, maar deze simpelweg anders indeelt. Iets dat resulteert in het feit dat hij wat langer is en daardoor in beeld komt als je een video op volledig scherm bekijkt.

Het is ergens jammer dat Apple, na vier jaar lang gebruik te hebben gemaakt van de veel te brede notch, genoegen neemt met dit hele kleine stapje vooruit. Maar goed, het is een stapje vooruit en het ziet er op z’n minst een stukje beter uit.

Dat geldt overigens ook voor het scherm zelf, want Apple heeft het OLED-paneel een kleine upgrade gegeven. Waar het vorige model over een minimale helderheid van 625 nits beschikt, doet de iPhone 13 de er een schepje bovenop. Het nieuwe model biedt minimaal 800 nits. Een prettige toevoeging die het scherm net iets beter maakt dan vorig jaar.

Waarom het camerasysteem schuin is

Naast de notch ziet ook het camerasysteem van de iPhone 12 er anders uit. Waar de lenzen bij de iPhone 12 nog boven elkaar zaten, zitten ze nu schuin tegenover elkaar. Er werden online al een hoop grappen gemaakt over deze “ontwikkeling”, maar er is natuurlijk meer aan de hand.

De camerasensoren zijn beter geworden. Zo beschikt de iPhone 13 nu over de Sensor Shift stabilisatie-feature die vorig jaar in de iPhone 12 Pro Max zat. Dat is overigens alleen mogelijk doordat de lenzen aanzienlijk groter zijn geworden, wat tevens ook de reden voor de nieuwe opstelling is.

Het resultaat mag er overigens zijn. Door de nieuwe lenzen heb je meer lichtinval in je foto’s, waardoor het resultaat iets beter is dan het vorig jaar was. Overdag zal het verschil niet snel te merken zijn, maar in de avonduren behaal je nu eenmaal meer succes met je foto’s. Op het gebied van video is het verschil niet heel groot, al kun je nu wel gebruikmaken van de nieuwe Cinematic Mode. Een leuke toevoeging, maar ik vraag me af hoeveel de doelgroep van de iPhone 13 dit gaat gebruiken.

Een diepe buiging voor Apple

De iPhone 13 is qua uiterlijk dus niet zo’n grote upgrade, maar intern is het wel feest. Zo is de nieuwe A15 Bionic chip, zoals je misschien al had verwacht, wederom een verbetering. De iPhone is ook 2021 weer aanzienlijk sneller geworden.

Dat is overigens niet hetgeen dat het meeste opgevallen is in de afgelopen week. De iPhone 13 is ontzettend zuinig en haalt echt het meeste uit zijn 3240mAh batterij. Ik lieg niet als ik zeg dat je de smartphone, als je hem niet te veel belast, echt twee dagen mee kan nemen zonder te hoeven laden. Een schermtijd tussen de vijf en de zeven uur is te halen en ik kan me niet heugen wanneer ik dat voor het laatst gezien heb.

Dat is erg prettig, want de iPhone 12 beschikte nu eenmaal over een minder sterke batterij dan een iPhone 11. Dat Apple alle voordelen van de 12 en de 13 weet te combineren met een uitstekende accuduur is dus echt de complimenten waard.

iPhone 13 eigenlijk een iPhone 12s (en dat is top)

De iPhone 13 is geen smartphone voor mensen die op dit moment de iPhone 12 in huis hebben. De upgrade is simpelweg niet groot genoeg. Dat geldt overigens wel voor de mensen met een iPhone 11 of ouder in huis. Wat dat betreft is de iPhone 13 een verbeterde versie van de iPhone 12 die me het afgelopen jaar ontzettend goed heeft weten bij te staan.

Met die gedachte zou je eigenlijk kunnen stellen de iPhone 13 gewoon een iPhone 12s is. En daar is helemaal niets mis mee. Het “standaard” model is en blijft de beste optie voor de algemene consument.