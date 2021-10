Het kost blijkbaar meer geld om een iPhone 13 Pro te maken

Analisten schatten in dat de productiekosten van de iPhone 13 Pro goed zijn voor ongeveer zestig procent van de prijzen in de winkels. Dit getal baseren de analisten op de prijzen die bekend zijn van alle losse onderdelen in het nieuwe toestel. Het lijkt erop dat Apple nu veel meer voor die onderdelen betaalt; meer dan het bedrijf in het verleden deed.

Ook moet je er rekening mee houden dat de rest van de prijs geen pure winst is voor Apple. De iPhone 13 Pro kost minimaal 1.159 euro (de prijs op de Apple-website op moment van schrijven). Dat betekent dat het bedrijf dus 695,40 euro kwijt is aan de productie. Dat zorgt voor een verschil van 463,60 euro.

iPhone 13 Pro duurder dan iPhone 12 Pro

In vergelijking met de iPhone 12 Pro is de iPhone 13 Pro ietwat duurder qua productie. Het verschil is ongeveer (omgerekend) 20 euro. Dat prijsverschil zit hem in de hogere kosten voor verschillende onderdelen. Denk dan aan de A15-processor, het NAND-geheugen, de prijs voor het scherm en voor het omhulsel van de smartphone.

De prijsstijging is echter niet zo groot als voorgaande jaren. Toen Apple de iPhone 11 Pro Max lanceerde, kostte het apparaat in de productie nog geen 422 euro. Dat was minder dan de helft van de prijs die je in de winkel aantrof. Apple rekent de hogere productiekosten niet door aan consumenten, aangezien iPhone 13 Pro, 12 Pro en 11 Pro allemaal voor 1.159 in de winkels lagen.

Verschil in prijs

Die bijna 500 euro die overblijft in het bovenstaande rekensommetje, is natuurlijk geen pure winst. Want de productiekosten zijn slechts een deel van het verhaal. In die kosten worden namelijk dingen als marketing, personeel en ontwikkeling niet meegenomen. Dat moet Apple natuurlijk van dat bedrag betalen.

Daarnaast is het zo dat het iOS-besturingssysteem natuurlijk ook geld kost om te ontwikkelen. Ter vergelijking: de analisten verwachten dat de Samsung Galaxy S21+ 5G ongeveer 437 euro kost om te produceren. De adviesprijs bedroeg destijds 1.049 euro, maar die prijs daalde vrij snel.

Tech Insights