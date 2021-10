iPhone 13 Pro: zo schiet je Hollywood-waardige video’s met je telefoon

Apple heeft een nieuwe video gedeeld die gemaakt is met de iPhone 13 Pro. Dat ziet er gelikt uit, maar ook jij kunt dit resultaat bereiken.

De iPhone 13 Pro (Max) is een van de telefoons met de beste camera’s op dit moment. Maar een goede camera betekent nog niet dat je automatisch de beste video’s maakt. Toch helpt het wel. Apple vertelt je hoe jij een Martin Scorsese, Steven Spielberg of Quentin Tarantino wordt met je iPhone 13 Pro.

Sci-fi-video’s maken met jouw iPhone 13 Pro

Apple laat regelmatig video’s zien die opgenomen zijn met een iPhone. Deze zien er erg gelikt uit en daarmee wil het laten zien dat gebruikers met de toestellen ook geweldige video’s kunnen maken. Nu licht het bedrijf de Cinematic Mode uit, waarmee je nog meer diepte in je video kunt aanbrengen.

In de nieuwe video die Apple laat zien, zien we hoe de makers een video maken met de iPhone 13 Pro met science fiction-effect. Effecten die je gewoon zelf kunt namaken, al moet je er wel wat moeite voor doen en je schuurtje in om te knutselen. Zo maken de makers lichtstralen in het filmpje en laten ze een bewolkt landschap zien. Ook zie je een experiment waarbij de makers door middel van plastic folie reflecties krijgen in hun video.

Het eindresultaat mag er zeker weten, want het ziet er geweldig uit. Het is een korte sci-fi-video geworden, waar een aantal effecten worden getoond.

Dit kun je nog meer met de telefoon

Natuurlijk is het de vraag of je al deze effects nodig hebt tijdens het filmen met je iPhone 13 Pro. Bij een leuke vakantievideo met je natuurlijk geen lichtstralen nodig, tenzij je mee gaat met een raket van Jeff Bezos of Elon Musk. Toch is het geinig om te weten dat je deze resultaten kunt boeken met een iPhone.

Wil je weten wat je nog meer kunt doen met je iPhone 13 Pro? Mark schreef een uitgebreide review over de telefoon. Deze kun je hier lezen. Ook de camera komt natuurlijk aan bod.