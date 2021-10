Dokter gebruikt iPhone 13 Pro camera voor wel heel bijzonder doeleinde

Het camerasysteem van de iPhone 13 Pro beschikt over indrukwekkende functionaliteiten. Het verricht uitstekend werk in situaties met weinig licht, filmt op indrukwekkende wijze én beschikt over een prettige macrostand.

Die laatste stand is natuurlijk te gebruiken in de natuur of om je huisdier op indrukwekkende wijze te fotograferen. Maar een dokter uit San Diego heeft een heel ander idee. Hij gebruikt het namelijk om de ogen van zijn patiënten beter in kaart te brengen.

iPhone 13 Pro: ideaal voor de dokter?

Dr. Tommy Korn heeft afgelopen week de show weten te stelen op LinkedIn. De dokter heeft namelijk een wel heel bijzondere manier gevonden om de kwaliteit van de iPhone 13 Pro camera vast te leggen. In een bericht laat hij weten dat hij, als oogarts bij Sharp Healthcare, het model te gebruiken voor het fotograferen van zijn patiënten. Althans, hun ogen dan.

Dit doet de dokter overigens niet alleen voor de lol. De iPhone 13 Pro Max wordt namelijk ingezet als middel om te kijken hoever consumentenelektronica op dit gebied ontwikkeld is. De conclusie: heel erg ver. Volgens Dr. Korn is de Pro Max een duidelijke innovatie in oog zorg en telegeneeskunde.

Daadwerkelijk indrukwekkend

Het camerasysteem van de iPhone 13 Pro (Max) is dan ook zeker indrukwekkend te noemen. Het topmodel van dit jaar tilt macrofotografie voor smartphones naar een hoger niveau. Volgens Apple zelf reden genoeg om dit “de sterkste verbetering in het camera systeem” te noemen. Daar zou het bedrijf overigens wel eens gelijk in kunnen hebben, want er is geen extra lens vereist voor de functionaliteit. Het wordt bereikt door het zogeheten Computational Photography.

Ben je benieuwd naar wat de Pro (Max) je nog meer te bieden hebt of twijfel je om één van de twee smartphones aan te schaffen? Lees dan zeker even de review die ik eerder deze week al voor je schreef. Dat kan via de bovenstaande link.