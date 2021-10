iPhone 13-gebruikers klagen over problemen met Apple CarPlay

Eigenaars van een gloednieuwe iPhone 13-smartphone klagen over problemen die opduiken in de verbinding met het Apple CarPlay-platform. Zo laat een gebruiker weten dat voorheen alles nog goed werkte. Maar die persoon heeft het dan over de tijd dat die nog een iPhone 12 met iOS 15 op zak had, in plaats van het nieuwe model.

In de afgelopen dagen zijn er meerdere berichten verschenen van eigenaars van een iPhone 13-model, die ook gebruikmaken van Apple CarPlay. De gebruikers komen dezelfde problemen tegen. Muziek afspelen gaat namelijk niet of heel moeizaam. En ook apps gebruiken op het platform werkt niet meer naar behoren.

iPhone 13 en CarPlay gaan niet goed samen

Daar verschenen onder meer berichten over op ZDNet en iPhone in Canada. Op de laatste website zien we een gebruiker klagen over het gebruik van apps als SiriusXM, Amazon Music, Google Play Music en meer. Ook gebruikers op het forum van Apple komen dezelfde problemen tegen sinds het upgraden.

In alle gevallen krijgen ze dezelfde meldingen te zien: een app is niet in staat bepaalde content af te spelen. Die mensen moeten dan hun iPhone 13 erbij pakken om het probleem op te lossen, maar een oplossing is nog niet voorhanden. Mogelijk speelt iOS 15 ook een rol in de situatie, omdat iOS 15.1 het probleem lijkt op te lossen.

Geen problemen met iPhone 12

Het gros van de gebruikers laat daarnaast weten dat er geen problemen zijn of waren toen ze voor dezelfde handeling een iPhone 12 met iOS 15 verrichtten. De iPhone 13 gooit dus mogelijk roet in het eten, maar de software is waarschijnlijk medeverantwoordelijk. Het is onduidelijk wat er precies speelt in dit geval.

Tot slot melden meerdere gebruikers dat ze andere problemen met Apple CarPlay hebben. Zo crasht het platform wanneer iemand probeert te bellen of wanneer er dus muziek opgezet wordt — ongeacht de app. De problemen lijken wijdverspreid te zijn, maar het is niet bekend hoe groot die precies zijn.

ZDNet