iPhone in de ruimte: SpaceX deelt indrukwekkende foto van de aarde

De ruimte staat garant voor mooie plaatjes en daarvoor heb je geen extreem dure camera nodig. SpaceX bewijst dat het ook met een iPhone 12 kan.

SpaceX’s Inspiration 4 Crew voerde een bijzondere ruimtereis uit. De groep astronauten liet recent verschillende kiekjes zien die genomen zijn met een top-camera van Nikon. Dit weekend deelde missieleider Jared Isaacman weer een aantal foto’s die zijn gemaakt met een iPhone en die zien er verdomd mooi uit.

Natuurlijk is het niet helemaal een verrassing dat de foto’s er goed uitzien. De iPhone staat bekend om zijn goede camera en die lijkt dus ook in de ruimte goede kiekjes te kunnen afleveren. Isaacman maakt op 575 kilometer hoogte een scherpe foto van de aarde.

Amazing that an iPhone can take a shot like this. I really love the nosecone in the picture. pic.twitter.com/sz1UVx3pUE

De foto is genomen in het in de glazen koepel die onder de neuskegel van de Crew Dragon capsule zit. “Deze video is genomen boven Brazilië tijdens onze eerste dag in de ruimte. Gemaakt met een iPhone, maar hopelijk kunnen we binnenkort ook een aantal Nikon-foto’s delen. Het is een privilege om de aarde vanuit dit perspectief te zien. We moeten veel beter voor onze thuisplaneet zorgen en daarbij ook voor de sterren gaan,” tweette Isaacmen.

De komende weken moeten er dus nog meer foto’s van de missie naar buiten komen. Dat geldt voor zowel plaatjes die gemaakt zijn met de Nikon-camera als met de iPhone 12.

A video over Brazil from first day on orbit. Shot w/iPhone but hopefully we can get some of ⁦@inspiration4x⁩ Nikon shots out soon. Such a privilege to see our 🌎 from this perspective. We need to take far better care of our home planet and also reaching for the stars. pic.twitter.com/mAQw6eK8Ui

— Jared Isaacman (@rookisaacman) September 25, 2021