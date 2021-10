iPad mini 6 vs iPad mini 5: wat is het verschil tussen de twee tablets?

Tijdens California Streaming maakten we kennis met de nieuwe iPad mini 6. Prettig, want het model uit 2019 was inmiddels al redelijk verouderd. In hoeverre verschillen de twee tablets van elkaar?

Om je daar een goed beeld bij te geven zet ik de grootste verschillen in dit artikel voor je op een rij.

iPad mini 6: wat is het verschil met de mini 5?

Soms voert Apple wel eens “upgrades” door waarbij je als consument wel heel goed moet kijken om het verschil te kunnen zien. Iets dat met de iPad mini 6, die tijdens California Streaming het daglicht zag, niet het geval is. Al is het uiterlijk niet het enige dat Apple veranderd heeft.

Om je een goed beeld te geven van de verschillen, zet ik de vijf grootste voor je op een rij.

#1 Kleiner en toch een groter beeldscherm

Fysiek gezien is de iPad mini 6 kleiner dan zijn voorganger. Waar dat model 203,3 mm lang was, is het nieuwe model 195,4 mm lang. De twee modellen zijn even breed, maar de nieuwe mini is iets dikker dan het model uit 2019.

De mini 6 beschikt ondanks zijn kleine formaat toch over een groter beeldscherm. Zo heeft Apple het nieuwe model een 8,3-inch Liquid Retina beeldscherm gegeven. Een aardig upgrade ten opzichte van het 7.9-inch LCD scherm uit 2019.

#2 iPad mini 6: een vernieuwd ontwerp

Het beeldscherm van de iPad mini 6 is niet het enige wat op het gebied van ontwerp veranderd is. De tablet ziet er qua design hetzelfde uit als de iPhone 13-serie, de iPhone 12-serie, de nieuwe iMac line-up, de iPad Pro-serie en de iPad Air uit 2020. Dat betekent niet alleen een hoekiger ontwerp, maar ook zeker een groter aanbod aan beschikbare kleurenopties. De tablet is beschikbaar in de kleuren Spacegrijs, Roze, Paars en Sterrenlicht.

Wat je als consument ook direct zal opvallen is dat Apple, in tegenstelling tot al zijn andere producten, opeens de volumeknoppen van de tablet bovenop heeft geplaatst. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Apple Pencil, waarvan de tweede generatie ondersteund wordt, aan de zijkant vastgemaakt kan worden.

Door de wijziging in het ontwerp, en het grotere beeldscherm, is de fysieke thuisknop van de iPad mini 6 ook verdwenen. Net als bij de Air (2020) zit Touch ID verwerkt in de aan/uit-knop.

#3 Beide camera’s zijn beter geworden

Aan de achterkant van de iPad mini 6 is ook een ontwerpwijziging te vinden. Zo is dit de eerste mini-tablet die voorzien is van een camerabump. Dat heeft alles te maken met de nieuwe 12 megapixel camera die in het model verwerkt zit. Een verbetering ten opzichte van de mini uit 2019, want daar stopte Apple nog een 8 megapixel camera in.

Aan de voorkant is overigens een zelfde wijziging te vinden, al is de stap hier net iets groter. De mini uit 2019 was voorzien van een 7 megapixel selfiecamera, waar de mini 6 het met een 12-megapixel ultra-wide doet. Dankzij de kijkhoek van 122 graden is het mogelijk om ook Center Stage te gebruiken bij dit model.

#4 iPad mini 6: eindelijk USB-C

Het heeft even geduurd, maar aan de onderkant is de iPad mini 6 ook aangepakt. Apple besluit USB-C bij dit model de standaard te maken, waardoor de negende generatie iPad nog het enige model met Lighting is.

Door de komst van USB-C heeft apple overigens wel afscheid genomen van de headphone jack.

#5 Een stuk sneller

De iPad mini 6 is voorzien van Apple’s meest recente chip: de A15 Bionic. Deze processor zit ook in de iPhone 13-serie, al lijkt het er wel op dat hij in de mini iets minder krachtig is. Apple heeft de prestaties van de chip op de iPad iets teruggeschroefd.

Je kan daar je vraagtekens bij zetten, maar je komt als consument nog steeds niets te kort. Dankzij de nieuwe chipset heb toegang tot een wel 40% snellere CPU. Ideaal, dus.

iPad mini 6: zo goed is de nieuwe tablet

De iPad mini 6 ziet er op papier dus uit als een uitstekende tablet, maar in hoeverre is dat in de praktijk ook het geval?

Om je daar een goed beeld bij te geven heb ik de tablet een tijdje mogen proberen. Mijn bevindingen tref je in de bovenstaande review aan.