Beeldschermproblemen iPad mini 6 blijkbaar groter dan gedacht

Het beeldscherm van de iPad mini 6, de tablet die vorige maand tijdens California Streaming werd aangekondigd, is niet helemaal jofel. Naast Jelly Scrolling is er nog een probleem waar consumenten tegenaan lopen.

Op platformen als Reddit en YouTube maken gebruikers melding van een opvallende ontdekking. Het scherm van de iPad mini 6 verkleurt en vervormt wanneer je, met bepaalde instellingen, het touchscreen gebruikt. Iets dat normaal gesproken alleen gebeurt op het moment dat de consument te hard op het beeldscherm drukt.

Online wordt dus melding gedaan over het probleem en wordt duidelijk dat Apple bepaalde modellen al vervangen heeft. Benjamin Hobbs heeft de tijd genomen om het probleem goed in kaart te brengen. Op zijn YouTube-kanaal heeft hij een video gepubliceerd waarin duidelijk te zien is wat er aan de hand is.

Wanneer de iPad mini 6 verticaal wordt gebruikt, met de donkere modus ingeschakeld, is het probleem het beste zichtbaar. We zien het probleem voornamelijk in de Notitie-app en de Bestanden-app opduiken. Zoals gezegd ziet het eruit alsof iemand te hard op het scherm drukt, maar maken alle consumenten duidelijk dat dit niet het geval is.

Zoals gezegd is dit niet het eerste probleem waar iPad-gebruikers tegenaan lopen. De iPad mini 6 heeft namelijk ook last van een probleem dat Jelly Scrolling genoemd wordt. Dat houdt simpelweg in dat het scherm niet in zijn geheel gelijktijdig reageert.

Wanneer je dus over een pagina veegt gaat de rechterkant van het scherm iets sneller dan de linkerkant. Dat kan ervoor zorgen dat het scherm er gek uitziet, al moet je wel een getraind oog hebben om daar ook daadwerkelijk last van te hebben.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021