5 functionaliteiten waar de iPad mini 6 niet over beschikt (en dat is jammer)

De iPad mini 6 heeft de consument een hoop te bieden, zo concludeerde ik onlangs in mijn review. In vergelijking met het vorige model is er veel veranderd en gaat de tablet weer mee met zijn tijd.

Toch zijn er een aantal dingen die ik, in mijn tijd met de tablet, een beetje gemist hebt. Deze dingen zet ik vandaag voor je op een rij.

iPad mini 6: 5 functionaliteiten die ik mis

De iPad mini 6 is zonder twijfel mijn favoriete tablet die Apple op dit moment te bieden heeft. Ik geniet van het kleine formaat en alle verbeteringen die het bedrijf heeft doorgevoerd ten opzichte van het vorige model. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat ik niets mis.

De volgende 5 functionaliteiten hadden, wat mij betreft, onderdeel mogen zijn van de iPad mini 6:

#1 ProMotion

Ik begrijp waarom Apple de keuze heeft gemaakt om ProMotion achterwegen te laten, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet mis. Voor de prijs van minimaal €559 ben ik van mening dat de iPad mini 6 een hogere verversingssnelheid mocht bieden. Iets dat het gebruik, zeker gezien deze tablet uitstekend geschikt is voor het spelen van games, nog net iets beter had gemaakt.

Is het 8.3-inch beeldscherm van de iPad mini 6 een tegenvaller? Nee, zeker niet! Maar de toevoeging van 120Hz had er zoveel meer uit kunnen halen.

#2 iPad mini 6: waterbestendigheid

Door het compact ontwerp en het lichte gewicht leent de iPad mini 6 zich uitstekend voor een tripje. Ik neem deze tablet het liefst overal met mee mee naartoe en wat betreft is het opvallend om te zien dat Apple bepaalde keuzes niet gemaakt heeft.

Zo is geen enkel iPad-model op moment van schrijven voorzien van een IP-rating. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je gaat zwemmen met de tablets, maar in het geval de mini 6 had een dergelijke waterbestendigheid zeker niet misstaan. Al is het al, zodat je aan het zwembad of op het strand met een gerust hart een boekje kan lezen.

#3 Een goedkopere versie

De iPad mini 6 is ongeveer €100 goedkoper dan de iPad Air (2020). Gezien zijn prestaties is dat best wel logisch, maar gezien de geschiedenis van de mini best wel jammer. Het model uit 2019 kostte bijvoorbeeld nog €459, waardoor hij een stuk toegankelijker was dan het huidige model.

Het is best wel jammer om te zien dat Apple niet voor een goedkopere versie heeft gekozen, om de doelgroep van de mini-tablet op hun wenken te bedienen. Ik had het persoonlijk fijn gevonden, laat ik het anders zo zeggen.

#4 iPad mini 6: mini Magic Keyboard

De iPad mini 6 lijkt in eerste instantie niet het ideale werkstation te zijn, maar heeft op dat gebied wel een hoop te bieden. Gezien zijn compacte ontwerp en krachtige specificaties is het bijna zonde om niet de volle potentie van het model te gebruiken. Al helemaal als je bedenkt hoeveel de gemiddelde consument al op zijn smartphone doet.

Wat dat betreft was de ondersteuning voor een kleinere Magic Keyboard, en zo’n dergelijke accessoire, best wel fijn geweest. Een gemiste kans, als je het mij vraagt.

#5 MagSafe (voor de accessoires)

Dat MagSafe op dit moment nu niet bepaald de meest interessante vorm van opladen is mag duidelijk zijn. Toch denk ik dat ondersteuning voor de technologie helemaal niet zo verkeerd zou zijn. Al helemaal niet nu de iPad-modellen, bijna allemaal, van USB-C aansluitingen zijn voorzien.

Door het ontbreken van de Lightning-port is MagSafe namelijk nog de enige wanneer waarop je, mocht je dat willen, accessoires met apparaten kunt delen. Ik zeg niet dat MagSafe beter is dan USB-C, in tegendeel zelfs, maar een dergelijke ondersteuning had (zeker gezien de toekomst) toch fijn geweest.

iPad mini 6: wat is het verschil met de mini 5?

De iPad mini 6 is een genot om te gebruiken, maar ik merk wel dat ik bovenstaande functionaliteiten zo nu en dan mis. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik niet te spreken ben over deze tablet, in tegendeel zelfs. In mijn review leg ik je uitgebreid uit wat ik er zo goed aan vind.

Ben je overigens benieuwd wat de iPad mini 6 nu beter doet dan het model uit 2019? Lees dan ook zeker even het bovenstaande artikel.