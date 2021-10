iPad (2021) vs iPad (2020): wat is het grote verschil tussen de twee?

Tijdens California Streaming heeft Apple het instapmodel iPad vernieuwd. Opvallend, want in 2020 werd dit model ook al voorzien van een upgrade. Als we de iPad (2021) en iPad (2020) naast elkaar leggen, wat is dan precies het grote verschil?

Om je iets meer duidelijkheid te geven over de huidige iPad line-up van Apple geef ik je in dit artikel antwoord op die vraag. Daarnaast probeer ik je ook te helpen bij het vinden van het juiste moment om over te stappen.

iPad (2021) vs iPad (2020): wat is het verschil?

Wat heeft Apple gedaan om de iPad (2021) aantrekkelijker te maken dan het model van vorig jaar? Ik zet de grootste verschillen voor je op een rij:

#1 A13 Bionic Chip

De iPad (2021) is logischerwijs een stukje krachtiger geworden. De stap is niet enorm, maar het is een verbetering. De introductie van de A13 Bionic chip, die Apple zelf produceert, zorgt voor een prestatieverbetering van zo’n 20%.

Consumenten die de tablet voornamelijk gebruiken voor het spelen van een spelletje, het bezoeken van hun favoriete website (One More Thing, natuurlijk) of het streamen van content zullen niet heel veel verschil gaan merken. Wanneer je de tablet gebruikt voor zwaardere taken, zoals het bewerken van video’s of foto’s, dan zul je wel degelijk wat verscheel kunnen zien.

#2 iPad (2021): True Tone

Het beeldscherm van de iPad (2021) biedt bijna hetzelfde scherm als dat van het model van vorig jaar, maar net niet helemaal. Dat heeft te maken met het feit dat het model uit 2021 voorzien is van True Tone.

Deze technologie zal menig Apple-gebruiker bekend voorkomen. Het zorgt ervoor dat de kleurtemperatuur van je beeldscherm aangepast wordt op basis van je omgeving. Zit je in het donker zal het beeldscherm een iets meer oranje gloed hebben, terwijl je in het licht juist meer blauwe kleuren te zien krijgt.

#3 Selfiecamera vele malen beter

Naast True Tone en de A13 Bionic Chip is er nog een toevoeging waar menig consument tevreden over zal zijn. Apple heeft de selfiecamera verbeterd en niet zo’n beetje ook. Waar het voorgaande model voorzien was van 1,2 megapixel camera aan de voorkant, krijg je als consument nu een 12 megapixel camera.

Niet voor niets natuurlijk, want we moeten nog steeds meer thuiswerken dan we voorgaande jaren deden. Dat is dan ook de reden dat de selfiecamera een ultra-wide lens heeft gekregen met een kijkhoek van 122 graden. Hierdoor is de nieuwe iPadOS 15 feature Center Stage goed te gebruiken. Erg prettig, dus.

iPad (2021): wanneer overstappen?

De iPad (2021) heeft wel een aantal vernieuwingen waar je als consument wat aan hebt. Al helemaal, omdat de tablet geen euro duurder geworden is. Voor minimaal €389 haal je de tablet in huis. Dat is aan te raden als je de zesde generatie iPad (2018) of ouder in huis hebt. Je kunt erover nadenken om de zevende generatie uit 2019 al in te ruilen, al zal de stap niet heel erg groot zijn.

Mensen met een iPad (2020) in huis hoeven in ieder geval de rekensom niet te maken. Je kunt gewoon bij je huidige tablet blijven zonder dat je echt grote voordelen misloopt.