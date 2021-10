SharePlay liet op zich wachten, maar komt nu ook naar macOS

SharePlay is nu een tijdje beschikbaar voor mensen met een Apple TV, iPhone of iPad, maar macOS-gebruikers moesten wat langer wachten. De functionaliteit is nu ook te gebruiken op de computers van het bedrijf uit Cupertino. Het gaat helaas nog niet om een publiekelijk beschikbare software-update; alleen bèta-testers kunnen ermee aan de slag gaan op moment van schrijven.

De SharePlay-functie is nu beschikbaar voor de gebruikers die de bèta van macOS Monterey 12.1 downloaden en installeren. Apple bracht de bèta-update afgelopen donderdagavond Nederlandse tijd uit. Dat lees je op de website voor ontwikkelaars van het bedrijf. De functie is dus onderweg voor de computergebruikers.

SharePlay komt naar macOS

SharePlay is een schermdeelfunctie. Wanneer je er gebruik van maakt, dan kun je films, muziek, televisieseries en andere inhoud van iPhone-, iPad- en Apple TV-schermen delen met familie en vrienden tijdens een FaceTime-gesprek. Zo kijk je bijvoorbeeld samen naar een nieuwe aflevering van je favoriete serie.

Apple was voornemens de functie samen met de release van iOS 15 uit te brengen. Maar vlak voor de release van het nieuwe besturingssysteem werd duidelijk dat Apple die deadline niet ging halen. SharePlay ging nog een paar keer de bèta in, maar werd uiteindelijk uitgerold met de release van iOS 15.1, iPadOS 15.1 en tvOS 15.1.

Nog niet elke app werkt hiermee

Het idee achter SharePlay is natuurlijk mooi: samen op afstand naar dezelfde content kijken. Zeker in een tijd waarin een virus over de wereld woekert. Zo kun je toch samen iets doen, zonder naast elkaar te hoeven zitten. Het is echter niet zo dat elke app de nieuwe functie ondersteunt. Apple Music en TV+ doen dat bijvoorbeeld wel.

Met de aankondiging van donderdagavond laat Apple weten dat ontwikkelaars nu SharePlay direct in hun macOS-apps kunnen bouwen. Wanneer de functie voor iedereen uitrolt, dan zijn er hopelijk meer applicaties beschikbaar die hiermee overweg kunnen.

