iOS 15 brengt nu in-app evenementen naar de App Store

Als je vandaag de App Store hebt geopend, heb je het misschien al gezien. In-app events zijn nu te vinden in de digitale downloadwinkel van Apple.

Tijdens WWDC21 werden traditiegetrouw allerlei nieuwe functies aangekondigd in iOS 15. Daarin kwamen ook een aantal nieuwigheden voorbij voor de App Store. Een daarvan zijn in-app events die zijn te zien in de winkel.

In-app events in de App Store

De in-app events voor de App Store is ideaal voor app-ontwikkelaar. Hierin kunnen zij tijdelijke evenementen promoten zoals gamewedstrijden, nieuwe films en series, maar ook zaken als bijvoorbeeld een fitness-challenge bij een sport-app.

Op dit moment zijn de in-app events al te zien in de App Store. Apple maakt speciale kaarten waarin video en foto’s zijn te zien. De kaarten laten ook een titel zien en een korte beschrijving van het evenement. Als je op de kaart drukt krijg je een uitgebreide beschrijving.

Functies van de speciale kaarten

Het kan natuurlijk zijn dat je een app al hebt geïnstalleerd op je telefoon. Als je dan op een event-card drukt in de App Store, brengt deze je naar de app zelf waar het evenement verder is beschreven. Als je die nog niet hebt geïnstalleerd kun je ‘m ook downloaden via de kaart in de Store

Dat zijn trouwens niet de enige functies van de kaart. Via deze kaarten kun je ook een reminder instellen voor evenement. Zo krijg je een melding wanneer deze live gaat. Dit kan al vanaf twee weken voordat deze plaatsvindt.

Op verschillende plaatsen te vinden

In totaal zijn in-app evenementen op drie plaatsen te vinden. Natuurlijk op de pagina van het product in de App store, maar ook in de zoekresultaten en in gecureerde selecties via de tabs van Games, Apps en Vandaag.

Als je de App Store opent zie je het al meteen bovenaan staan. Zo staat er nu bijvoorbeeld een speciaal evenement voor de game PUBG. Daaronder kun je meteen kiezen om de game te downloaden.