Overgestapt naar iOS 15? Er is vanaf nu geen weg meer terug!

Inmiddels kun je al een tijdje aan de slag met iOS 15. Het nieuwe besturingssysteem zit echter met een paar bugs. Mocht je daar last van hebben en verlang je terug naar 14.8? Dan hebben we helaas slecht nieuws.

Het is vanaf nu namelijk niet meer mogelijk om terug te gaan naar 14.8. Die periode waarin dat kan is meestal iets van een week beschikbaar en is nu verloren. Wanneer je dus iOS 15 hebt, dan kun je nu dus niet meer terug.

Geen weg terug vanaf iOS 15

Met de release van iOS 15.0.1 heeft Apple de mogelijkheid om te downgraden weggehaald, waardoor je dus niet langer meer terug kan gaan naar 14.8. De laatste update voor iOS kwam afgelopen vrijdag uit voor alle iPhones die ook 15 ondersteunen en daarmee is er dus een einde gekomen aan de mogelijkheid om terug te gaan. Enkel wanneer je de upgrade naar 15 nog niet hebt gedaan, kun je gebruik blijven maken van het oudere besturingssysteem.

Er zijn dus zeker wat problemen met iOS 15, maar over het algemeen draait het naar behoren, dus is er zeker geen sprake van paniek. Wel kun je te maken krijgen met foto’s uit je Berichten-app die verdwijnen wanneer je gebruik maakt van backups. En zo zijn er nog wel een paar andere fouten. Een week na de release schreven we dit artikel met de bekendste problemen van het besturingssysteem.

Over het nieuwe besturingssysteem

Met iOS 15 zijn er uiteraard weer een hoop elementen verbeterd en toegevoegd. Zo heb je nu een handige Focus-modus die je de mogelijkheid geeft om heel wat irritante notificaties tijdens het werken uit te zetten, zodat je je beter concentreert. Ook is de Weer-app flink aangepast en krijg je nu een beter overzicht van wat de minimum en maximum verwachte temperatuur is op een dag, zodat je je daar beter op kan kleden. En uiteraard is er nog veel meer te vinden.