iOS 15.1: alle nieuwe features die de derde beta met zich meebrengt

Apple heeft ontwikkelaars toegang gegeven tot de derde betaversie van iOS 15.1. Deze versie brengt een aantal interessante toevoegingen met zich mee, waaronder de aangekondigde ProRes-feature.

In dit artikel de drie nieuwe toevoegingen voor je op een rij.

#1 iOS 15.1: ProRes voor de iPhone 13 Pro

Tijdens California Streaming, het evenement waarbij Apple de nieuwe iPhone 13-serie aankondigde, maakten we kennis met ProRes. Dankzij deze functionaliteit is het mogelijk om de videokwaliteit van je iPhone naar een hoger niveau te tillen. Een fijne functionaliteit die met de lancering van de smartphone niet direct beschikbaar was.

In de derde betaversie van iOS 15.1 wordt de nieuwe functionaliteit in ieder geval al getest. Ontwikkelaars kunnen ProRes aanzetten door naar Instellingen -> Camera -> Bestandssstructuren te gaan.

Met de 128GB-variant van de iPhone 13 Pro is het mogelijk om de functionaliteit in een 1080p-resolutie te gebruiken. Vanaf het 256GB-model, en de Pro Max-modellen, kun je de feature in 4K gebruiken.

#2 Auto Macro

Apple komt zijn belofte na en introduceert de Auto Macro-optie. In de derde betaversie van iOS 15.1 is het dus mogelijk om de functionaliteit uit te schakelen. Je smartphone schakelt op dit moment automatisch over naar de macrostand wanneer je dicht bij een object komt. Je kunt er binnenkort dus voor kiezen om je iPhone 13 dat niet te laten doen.

De nieuwe functionaliteit is beschikbaar voor alle modellen uit de iPhone 13-serie.

#3 Nieuw icoon voor volle lading

Wanneer je meldingen hebt ingeschakeld voor de batterijstatus van andere Apple-apparaten, krijg je vanaf nu een nieuw icoontje te zien.

Geen hele grote verandering, maar wanneer je Apple Watch volledig is opgeladen krijg je een iets strakkere melding in beeld. Altijd leuk.

iOS 15.1: wanneer te verwachten?

Ontwikkelaars hebben dus toegang gekregen tot de derde ontwikkelaars beta van iOS 15.1. Betatesters zullen binnenkort ook een melding krijgen dat het nieuwe besturingssysteem beschikbaar is.

Wanneer we allemaal aan de slag kunnen gaan met de update is niet bekend.