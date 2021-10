iOS 15.1 nu beschikbaar voor je iPhone: deze features zijn nieuw

Het is sinds gisteravond mogelijk om iOS 15.1 te installeren op je iPhone. Met de nieuwe versie van het besturingssysteem brengt Apple een aantal nieuwe functionaliteiten naar zijn smartphones. In dit artikel een handig overzicht van welke functionaliteiten dat precies zijn.

De één heeft iets langer op zich laten wachten dan de ander, maar feit blijft dat ze eindelijk beschikbaar zijn op je iPhone. Ruim een maand nadat iOS 15 verscheen brengt Apple dus iOS 15.1 uit en worden bepaalde features eindelijk uitgerold. Denk hierbij aan SharePlay, ProRes en nog heel veel meer.

iOS 15.1 introduceert SharePlay

Het heeft even geduurd, maar vandaag is het eindelijk zover: mensen met een iPhone kunnen gebruikmaken van SharePlay. De functionaliteit werd tijdens WWDC21 groots aangekondigd, maar ontbrak een maand geleden toen iOS 15 werd uitgerold.

Dankzij de functionaliteit is het mogelijk om samen met vrienden of familie, op afstand, te genieten van content. Je kunt dus met z’n alle een film kijken of genieten van nieuwe muziek. Niet alleen op de iPhone, maar bijvoorbeeld ook op de Apple TV. Iedereen heeft de controle over de content en dankzij FaceTime is het mogelijk om met elkaar te blijven praten.

Nieuw in de camera

In de camera-app van je iPhone is dankzij iOS 15.1 ook een nieuwe functionaliteit te vinden. Tijdens de aankondiging van de iPhone 13-serie werd gesproken over ProRes. Hierdoor is het mogelijk om video’s in een hogere kwaliteit te schieten. Video’s die ook makkelijker te bewerken zijn.

Daarnaast wordt het voor consumenten mogelijk om de auto-switch voor de Macromodus uit te schakelen. Wanneer je dicht bij een object kwam schakelde de iPhone 13 automatisch over, wat bij sommige gebruikers tot frustratie leidde. Daar komt nu dus een einde aan.

iOS 15.1: Apple Wallet, Homekit en meer

Naast de bovenstaande toevoegingen en verbeteringen zijn er ook nog een aantal andere zaken aangepakt in iOS 15.1. Het gaat om de volgende zaken:

Je kunt nu een vaccinatiebewijs voor COVID-19 in je Apple Wallet zetten

In de Vertaal-app is het mogelijk om naar Guanhua (Mandarijn) te vertalen

HomeKit kan acties uitvoeren op basis van vochtigheid, luchtkwaliteit en lichtinval

De Opdrachten-app is voorzien van een aantal vooringestelde acties voor beeld en tekst

Deze problemen worden opgelost

Het kan zijn dat je iPhone, sinds de introductie van iOS 15, last heeft van een aantal (klein) problemen. iOS 15.1 is voorzien van een aantal probleemoplossingen die deze problemen, je raad het niet, op moeten lossen. Apple laat weten dat volgende zaken zijn opgelost:

Foto-app kan onterecht melding geven van te weinig opslagcapaciteit

Weer-app laat niet altijd het juiste weer en kleuren voor jouw locatie zien

Audio kan gepauzeerd worden wanneer je het scherm vergrendeld

VoiceOver kan sluiten van Wallet-app veroorzaken

Wifi-netwerken kunnen niet gedetecteerd worden

Algoritme voor iPhone 12 moet ervoor zorgen dat batterijcapaciteit beter wordt ingeschat

Hebben we iets gemist? Laat het dan gerust weten in de reacties!