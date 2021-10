Derde iOS 15.1 beta introduceert ProRes voor iPhone 13 Pro (Max)

Apple heeft inmiddels de derde developer beta voor iOS 15.1 uitgebracht. Daardoor krijgen we een interessant voorproefje op wat we straks kunnen verwachten. En daar zit goed nieuws bij voor de gebruikers van de iPhone 13 Pro (Max).

Want als we kijken naar deze nieuwe iOS 15.1-beta, dan zien we daar dat de iPhone 13 Pro (Max) een ondersteuning krijgt voor het opnemen van ProRes video’s in de Camera app van het systeem.

ProRes-video voor de iPhone 13 Pro (Max) in iOS 15.1 beta

Deze nieuwe feature is er één die exclusief komt voor de iPhone 13 Pro (Max). Dus niet voor de ‘standaard’ modellen van Apple’s nieuwe smartphone. Daarmee lijkt Apple met een antwoord te komen op hetgeen dat de Filmic Pro-app onlangs bracht. Die kwam al eerder met de optie om een video in ProRes te schieten. Mocht je gebruik maken van de beta, dan kun je het daar activeren. Ga daarvoor naar de Settings, kies vervolgens voor Camera en bij Formats moet je dan de Apple ProRes switch activeren. Grote kans dat je dit straks ook moet doen als de update naar het grote publiek wordt uitgerold.

En eigenlijk is het ook wel logisch dat Apple dit nu brengt in iOS 15.1. Met de onthulling van de iPhone 13 Pro (Max) was er veel aandacht voor de mogelijkheid om er mee te filmen. ProRes is daarbij een code die bij professionele gebruikers bij het maken van films wordt gebruikt. En Apple hamerde er op dat je met de nieuwe smartphone heel goed mooie films zou kunnen maken. Dan moet je natuurlijk wel de juiste codes ondersteunen, wat Apple nu gedaan heeft.

Grote versie is gewenst

Mocht je echt even flink willen gaan filmen met je iPhone 13 Pro (Max), dan is het wel belangrijk dat je een variant hebt met genoeg opslag. Het slurpt namelijk heel wat opslag, waardoor je bij het maken van 4K-videos minstens 256 GB aan opslag nodig hebt. Met de 128 GB-variant kun je maximaal 1080p filmen omdat je opslag anders te snel op gaat. Wil je weten of de Pro iets voor jou is? Lees dan hier onze review.