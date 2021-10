Invasion op Apple TV+: “Ik zou heel hard wegrennen voor aliens”

Dit weekend kun je eindelijk genieten van Invasion op Apple TV+. Wij spraken met een van de acteurs: Shamier Anderson.

Invasion is de nieuwe science-fictionserie van Apple TV+. In de serie zien we hoe buitenaardse wezens het leven op aarde bedrijgen. We zien de invasie door de ogen van vijf willekeurige personen over de gehele wereld als ze hun best doen om de chaos rondom zich een plaats proberen te geven.

Een droomrol voor Shamier Anderson in Invasion

Een van de acteurs die we in de serie zien is Shamier Anderson. Hij speelt de rol van Trevante Ward. De grote man achter Invasion is Simon Kinberg, die de serie gemaakt heeft. Hij was eerder als producer verantwoordelijk voor onder andere The Martian, Logan, Deadpool en verschillende X-Men-films. “Ik voelde me als een kind in de snoepwinkel. Ik keek als een kind naar elke X-Men-film. Het is geweldig om met de man te werken die een deel van mijn jeugd was.”

Anderson is dan ook blij met de rol die hij heeft gekregen: “Het mooiste aan mijn karakter in Invasion is het fysieke aspect. Ik ben fysiek sterk en het is mooi om die ruimte te kunnen benutten en een excuus te hebben elke dag naar de sportschool te gaan. Ik ben zelfs aangekomen voor de rol. Ik moest echt mijn grenzen verleggen om dit personage te spelen.”

Dit is Invasion

Zelf beschrijft hij zijn rol dan ook als volgt: “Je ziet een voormalig Amerikaans marinier. Je ziet hem emotioneel breken en het moeilijk hebben. Iets wat je normaal niet bij zo’n personage ziet. Dat maakt deze man speciaal en humaan. Hij laat zien wat iedereen soms voelt: angst en verdriet.”

Science Fiction en dan vooral aliens is nog steeds een populair genre. Anderson heeft er wel een reden voor: “Als mens zijn we benieuwd naar het onbekende. We hebben nog steeds geen idee hoe buitenaards leven eruitziet. Het is daarom denk ik populair.”

Herkenbaar

Desondanks is het verhaal ook heel humaan. “Er zijn ook genoeg overeenkomsten met de huidige samenleving. We leven in een pandemie waarbij we eigenlijk bestormd worden door een virus, terwijl in Invasion de buitenaardse wezens het doen. Dus in gedrag van de mens zou je wel een aantal zelfde zaken kunnen zien.”

Toch zou hij niet graag een echte invasie meemaken. “Wat ik zou doen als er buitenaardse wezens komen? Kei hard rennen,” zegt hij lachend. Hij moet er echt niet aan denken. “Ik zou de diepste bunker opzoeken en gaan schuilen.”

Eigen ontwikkeling

Invasion heeft nog een ander tintje voor Anderson. Deze serie is gemaakt door productiemaatschappij Boat Rocker, waar nu ook Anderson nu samen met zijn broer een contract heeft getekend met Boat Rocker. “Ik ben blij dat ze nu een partner van mij zijn en dat ze deze show hebben gemaakt. Ik hoop dat we in de toekomst nog een hoop mooie projecten kunnen maken.” Wellicht zien we hem dus nog vaker op Apple TV+.

Wil je zien hoe de rol van Shamier Anderson er precies uitziet? Dan kun je vanaf nu kijken naar Invasion op Apple TV+. De eerste drie afleveringen staan nu online. Elke vrijdag komt daar een nieuwe bij.