Invasion komt naar Apple TV+: wat kun je van de serie verwachten?

Hoewel Foundation nog in volle gang is, komt Apple aankomende vrijdag met een nieuwe Sci-Fi-serie. Maak kennis met Invasion.

Foundation, Invasion, het lijkt qua naam vrij veel op elkaar. Ook het genre is met Sci-Fi precies hetzelfde. Toch zijn de series op Apple TV+ wel degelijk anders. Van Foundation heb je al de eerste afleveringen kunnen zien. Die van Invasion zie je vanaf aanstaande vrijdag. Maar wat kun je nu precies verwachten? Wij vertellen het je.

Invasion komt naar Apple TV+

Invasion is een groot project voor Apple. De serie wordt gemaakt door Simon Kinberg die eerder al bekende films schreef als Mr. & Mrs. Smith, Sherlock Holmes en verschillende X-Men-films. Tevens was hij verantwoordelijk als producer van The Martian en Deadpool dus hij mag met recht een grote naam worden genoemd.

Apple laat tevens zien dat menens is door de aanpak van de serie. Deze is op verschillende plaatsen in de wereld opgenomen. Zo zijn er opnames gemaakt in onder andere Marokko, New York, Manchester en Japan.

Hier gaat de serie over

Natuurlijk ben je benieuwd waar de serie precies over gaat. Ja, de titel verklapt het al een beetje, want het gaat om een invasie. Buitenaardse wezens hebben het op de aarde gemunt. Zelf beschrijft Apple het als volgt: “Wij zijn niet alleen. Buitenaardse wezens hebben hun weg gevonden naar de aarde vanuit het heelal. De samenleving kan instorten en het overleven ligt aan jezelf. Voel hoe het is om te leven tijdens een invasie van buitenaardse wezen vanaf 22 oktober op Apple TV+.”

In Invasion speelt Sam Neill – die we kennen uit Jurassic Park en Peaky Blinders – plattelands-sheriff John Bell Tyson. Hij staat op het punt om met pensioen te gaan als de pleuris uitbreekt. Shamier Anderson speelt Trevante Ward. Een soldaat die gestationeerd is in Afghanistan. De rol van Aneesha Malik, een eerste generatie vluchteling uit Syrië in New York is voor actrice Goshifteh Farahani. De gebeurtenis wordt dus duidelijk uit verschillende perspectieven vertelt. Ook zijn er rollen voor Shamier Anderson (Awake), Firas Nassar (Fauda) en Shioli Kutsuna (Deadpool 2).

Een Belgisch tintje

De serie heeft trouwens ook nog een klein Vlaams tintje. Regisseur en excutive producer is Jakob Verbruggen. Hij was eerder al betrokken bij topseries als House of Cards, Black Mirror en The Bridge.

Wil je weten wat Verbruggen en Kinberg van de serie hebben gemaakt? Dat zie je vanaf 22 oktober op Apple TV+. Elke week komt er een nieuwe aflevering online.