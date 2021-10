Intel zit met Apple in de maag, bouwt er een sociaal experiment omheen

Intel heeft een korte video gepubliceerd waarin het Mac-gebruikers probeert over te halen om over te stappen naar de PC. In de video, of advertentie, vraagt het bedrijf aan Apple-fans wat ze vinden van verschillende aspecten van een computer. Denk dan aan de mogelijkeheden op het gebied van upgrades, gaming, hybride designs en meer.

Intel stelt in de video dat dit “echte mensen en geen acteurs” zijn. Het bedrijf nodigde de Mac-gebruikers uit onder het mom van meedoen met een speciale focusgroep. In de groep bespreken de partijen potentiële functies en features voor aankomende Mac-hardware. Maar niets is minder waar, natuurlijk.

Intel wil Apple ondermijnen

En nu komt de clou die iedereen ziet aankomen: de functies die ze bespreken, zijn natuurlijk al aanwezig in de vorm van pc-hardware. De fabrikant noemt de video “een leuk, sociaal experiment, dat de kracht laat zien van pc’s, het ecosysteem en onze partners”, zo meldt een vertegenwoordiger van het bedrijf.

Die vertegenwoordiger is Chief Performance Strategist bij Intel, Ryan Shrout. De man laat in enkele tweets weten dat hij het verbazingwekkend vindt dat zo weinig mensen weten hoe flexibel computerhardware kan zijn. En ja, zo benadrukt Shrout, dit zijn “echte reacties” van de participanten; niets is hier gescript.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Intel dit soort dingen doet. In het verleden bracht het bedrijf namelijk al advertenties uit waarin het liet zien hoe zwak de M1-chip is, ten opzichte van de x86-chips van de fabrikant. Voormalig Mac-gebruiker Justing Long, die ook in reclames van Apple zat, sprak toen slechts over nieuwe Macs.

Intel doet dit allemaal niet zomaar. Apple maakt tegenwoordig namelijk zijn eigen processors, genaamd M1. Die processors zitten in nieuwe laptops, desktops en tablets. Het bedrijf is daardoor minder afhankelijk van de chipfabrikant, die een flink deel van de omzet in rook op ziet gaan dankzij Apples besluit.

