Intel hoopt Apple terug te winnen op deze manier

Intel hoopt in de toekomst wederom chips te kunnen leveren aan Apple. Dat kan het bedrijf natuurlijk maar op één manier voor elkaar krijgen. Dat laat CEO Pat Gelsinger weten in een interview met Axios on HBO. In het interview gaat het over nog meer zaken, maar dit was in elk geval een belangrijk onderwerp.

Intel wil Apple dus graag terug als klant, die nog niet zo heel lang eigen chips voor zijn laptops en computers maakt. De chipfabrikant kan dat ook maar op één manier doen. Het moet betere processors maken dan Apple. En anders processors die een stuk aantrekkelijker zijn dan het idee achter zelf chips maken.

Intel geeft niet zomaar op

Gelsinger zegt daarover in het interview dat het bedrijf de strijd niet zomaar opgeeft. “We deden het niet goed en Apple dacht het beter te kunnen. En het doet het ook best goed. Dus nu is het aan mij de taak een betere chip te maken dan Apple kan. Zo hoop ik het bedrijf terug te winnen als klant, op meerdere fronten.”

“Ondertussen moet ik ervoor zorgen dat onze producten gewoonweg beter zijn dan Apples producten. Ons ecosysteem moet meer open en levendig zijn. En we moeten ondoordringbare redenen aanbieden voor ontwikkelaars die dan voor ons platform kiezen. Ik ga dus mijn stikende best doen om Tim terug te winnen.”

Nog een hoop werk te verrichten

Intel heeft een hoop werk te verrichten om dat doel te behalen. De M1-chipset van Apple is namelijk behoorlijk sterk. Uit benchmarktests blijkt dat een MacBook Air met zo’n chip, met een vanafprijs van 999 dollar, sneller is dan een MacBook Pro met een Intel-processor, van 2.999 dollar.

Terwijl dit zich allemaal afspeelt, brengt Intel ook advertenties uit waarin het Windows boven macOS plaatst. Of het doel ooit haalbaar is, dat moeten we nog bezien. Apple gaat ondertussen vrolijk verder met het uitbrengen van laptops en computers met de M1-processor, al dan niet in aangepaste vorm.

Marketwatch