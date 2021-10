iMovie krijgt met Cinematic Mode (en meer) een aardige update

iMovie, de filmbewerkingssoftware voor macOS, krijgt een handige update voor de mensen die gebruikmaken van de Film-modus op iPhone 13. Het programma kan voortaan namelijk omgaan met de beelden die in die modus geschoten zijn. Daarnaast voert Apple allerlei optimalisaties door voor Macs die draaien op Apple Silicon.

Wanneer je met je iPhone 13 beelden schiet in de nieuwe Film-modus, dan is het ook wel handig dat je daar goede bewerkingssoftware voor hebt. Het programma dat je hiervoor in het vervolg kunt gebruiken, is gewoon iMovie van Apple. Dat programma kreeg onlangs een update die de benodigde ondersteuning toevoegt.

Update voor iMovie

Je hebt hier wel macOS Monterey voor nodig. Na het updaten van de software oefen je invloed uit op de diepte die de Film-modus automatisch toepaste. Daarnaast voeg je focuspunten toe, bijvoorbeeld op een gezicht of object. Dat doe je door die aspecten te selecteren in de viewer. Ook kun je punten verwijderen van de tijdlijn.

De Film-modus is beschikbaar op de nieuwe iPhone 13-lijn. Met de modus haal je toffe trucjes uit, die professionele videotechnieken nabootsen. Zo verschuif je automatisch de focus in een video op een persoon, (huis)dier of object en voeg je tussendoor een diepte-effect toe aan de opnames.

Video’s bewerken op iPhone en Mac

Het was al mogelijk de video’s te bewerken op je iPhone. Binnen de officiële foto-applicatie kon je reeds het dieptepunt achteraf verschuiven. De update die Apple vandaag uitbrengt voor de iMovie-software voegt dus dezelfde soort functionaliteit toe. Let er wel op dat je hiervoor dus macOS Monterey nodig hebt.

Uiteraard besteedt Apple ook aandacht aan de onlangs aangekondigde, nieuwe MacBook Pro-modellen. Wanneer je iMovie op die hardware gebruikt, dan kun je rekenen op allerlei optimalisaties en verbeteringen op het gebied van efficiëntie. Je vindt de nieuwste update voor het programma nu in de App Store.

App Store