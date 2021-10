Het Korreltje Zout: MacBook Air (2022) specs, iPhone SE 3 en Apple Car

Het maakt in principe niet echt uit om welk product het gaat: zodra de naam Apple valt zijn er talloze geruchten te horen. Zo ook over aankomende producten als een nieuwe MacBook Air en een goedkoper iPhone-model.

Met de introductie van de iPhone 13-serie en het Unleashed-event van afgelopen maandag is het even geleden, maar het is weer tijd voor Het Korreltje Zout. We horen in de wandelgangen namelijk niet alleen interessante geluiden over de MacBook Air van 2022, maar ook over de iPhone SE 3.

Bekend ontwerp voor de iPhone SE 3

Dat de volgende iPhone SE een herkenbaar ontwerp krijgt zal voor weinig mensen als schok ervaren worden. De smartphones worden namelijk altijd voorzien van een ouder iPhone-ontwerp. Zo kreeg de iPhone SE (2020) bijvoorbeeld nog het ontwerp van de iPhone 8 uit 2017. Al hoeven we dat voor het volgende model niet te verwachten.

Volgens de Chinese website MyDrivers krijgt de iPhone SE 3, die volgend jaar op de markt moet verschijnen, een zelfde ontwerp als de iPhone XR. Hiermee zou Apple zijn laatste LCD smartphone op de markt brengen. Het toestel in kwestie verscheen in 2018 en beschikte over een 6.1-inch Liquid Retina IPS LCD-beeldscherm. Een scherm dat destijds gekenmerkt werd door zijn notch en imposante schermranden.

Het is een opvallend gerucht, want een dergelijk ontwerp werd eerder al door betrouwbare bronnen Ming-Chi Kuo en Ross Young voorspeld. Alleen werden die geruchten vervolgens weer teruggetrokken door beide heren.

Batterijproblemen voor de Apple Car

Volgens Reuters zijn er batterijproblemen voor de Apple Car. Onderhandelingen met Chinese partijen, CATL en BYD, zijn stil komen te liggen. De reden hiervoor is dat beide partijen naar verluidt niet aan de vraag van Apple kunnen voldoen. Het Amerikaanse bedrijf wil dat er twee nieuwe fabrieken gebouwd worden die exclusief aan Apple leveren. Daarbij is er ook een wens dat de lithium-ion fosfaat (LFP) batterijen in de Verenigde Staten worden geproduceerd.

CATL is de grootste producent van batterijen voor elektrische auto’s ter wereld en heeft problemen met het vinden van de juiste medewerkers in de Verenigde Staten. BYD zou wat dat betreft een uitstekend alternatief zijn, gezien deze fabrikant al een vestiging in de VS heeft zitten. Alleen is deze partij niet geïnteresseerd om zijn volledige productie op Apple te richten.

MacBook Air (2022) krijgt deze specs

Waar we begin deze week kennismaakten met de nieuwe MacBook Pro-modellen doken er later in de week direct berichten op over een nieuwe MacBook Air. Er werd eerder al gesproken over een nieuw model, maar nu komt een bron ook met iets meer concrete informatie.

Volgens betrouwbare leaker Dylandkt verschijnt de nieuwe MacBook Air (2022) in…2022. Dat was al even bekend, maar nu weten we ook een beetje wat we kunnen verwachten. Zo wordt er vanuit gegaan dat dit model van een M2-chip voorzien wordt en de M1 Pro of Max achter zich laat. Daarbij zou de laptop het ontwerp van de nieuwe Macbook Pro over kunnen nemen, maar dan wel op zijn eigen manier.



The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys. — Dylan (@dylandkt) October 21, 2021

De Macbook Air (2022) wordt voorzien van een notch, een 1080p webcam én dezelfde dunne schermranden als het beeldscherm van de Pro-modellen. Alleen denkt Dylandkt dat deze schermranden wit zullen zijn.