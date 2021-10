Hoe Google zijn apps steeds meer op standaard iOS-apps laat lijken

Het design van de iOS-apps van Google krijgt kritiek over zich heen, omdat die zo ver af staat van hoe andere iOS-apps ogen en functioneren. Dat komt doordat het bedrijf zijn apps graag overal hetzelfde wil hebben. Op iOS werden eventuele missende elementen wel aangevuld met het UIKit van Apple (het framework voor het bouwen van apps).

Dat blijkt uit een serie tweets van Jeff Verkoeyen, engineering lead voor Google Design op Apple-platformen. Al het werk dat zijn team aan het design had, is omgezet in het opensource Material Components for iOS (MDC). Zo kunnen derde partijen die apps maken dezelfde user interface-elementen gebruiken die Google gebruikt voor zijn iOS- en iPadOS-apps. Denk dan aan de FAB (floating action button) en het hamburgermenu.

Mettertijd nam het design van de apps meer afstand van het design van de apps van Apple. Dat komt doordat de zoekmachinegigant zijn stijl doorontwikkelde en Apple natuurlijk ook niet stilstond. Daardoor startte Google een evaluatieproject, om te achterhalen hoe het is om een Google-ervaring op een Apple-platform te ontwikkelen.

The time we're saving not building custom code is now invested in the long tail of UX details that really make products feel great on Apple platforms. To paraphrase Lucas Pope, we're "swimming in a sea of minor things", and I couldn't be more excited about this new direction.

