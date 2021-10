Apple TV+ voorziet Foundation nu al van een tweede seizoen

Het eerste seizoen van Foundation is nog maar net begonnen, maar nu kondigt Apple TV+ al een tweede deel van de serie aan.

Foundation is een van de kroonjuwelen van Apple TV+. De streamingdienst hoopt dat de serie zich kan ontwikkelen tot een eigen Game of Thrones, maar dan in een sciencefictionsetting. Apple heeft dan ook kosten noch moeite bespaard om de serie een succes te maken. Het is daarmee een van de duurste series tot nu toe.

Foundation op Apple TV+

Foundation wordt tot nu toe gemengd ontvangen Op Rotten Tomatoes scoort de serie 71 procent bij de critici, maar op IMDb is de stemming met een 7,5 iets beter. Toch is het niet raar dat de serie wat lager scoort. Als alles meezit moeten er in totaal tachtig afleveringen komen, waardoor het verhaal wat langzaam wordt opgebouwd. De serie heeft dan ook nog de tijd nodig.

Matt Cherniss, hoofd programmering van Apple TV+ heeft bij de makers van Foundation de druk weggehaald. Het laat weten dat er een tweede seizoen van de serie komt. “We zijn zo enthousiast zien hoe het wereldwijde publiek kijkt naar de spannende en adembenemende sensatierit die Foundation heet. We weten hoe lang fans van de Asimov-verhalen hebben gewacht om het iconische werk tot leven te zien komen als een visueel spectaculaire evenementenreeks. Wij kunnen niet wachten om nog meer te laten zien van de rijk gelaagde wereld en de meeslepende verhalen die maker David Goyer in het tweede seizoen laat zien.”

Het verhaal van Asimov door de ogen van David Goyer

Zelf spraken we eerder met Goyer al over het eerste seizoen van Foundation. Voor hem was het echt een levenswens om de serie te kunnen maken. Omdat de boeken vooral theorieën bevat over hoe de wereld er uit zou kunnen zien, moest Goyer nog flink het verhaal bewerken. Vooral de emotie ontbrak.

Inmiddels is Foundation toe aan de vierde aflevering. Elke vrijdag komt er een nieuwe op Apple TV+.