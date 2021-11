Finch komt naar Apple TV+: dit kun je van de film verwachten

Tom Hanks komt opnieuw met een film naar Apple TV+. Dit keer speelt het verhaal in de toekomst zich af. Maak kennis met Finch.

Tom Hanks en Apple TV+ zijn geen vreemden van elkaar. We zagen hem vorig jaar al in het oorlogsdrama Greyhound, een film die hij ook regisseerde. Nu is hij terug op de streamingdienst. Dit keer een verhaal dat zich in de toekomst afspeelt. Overigens heeft hij nu niet de leiding over de film. De regie is in handen van Miguel Spochnik, die eerder al verantwoordelijk was voor onder andere verschillende Game of Thrones-afleveringen.

Dit is Finch

Finch gaat over een man, een robot en een hond die samen een ongewone familie vormen. In een krachtig avontuur zien we de wil van een man in een zoektocht voor iemand die kan zorgen voor zijn hond als hij er niet meer is.

Hanks neemt de rol op zich van Finch, een engineer in robotica die een van de weinige overlevenden is van een catastrofale zonnegebeurtenis die de wereld heeft veranderd in een wasteland. Finch leefde een decennium in een bunker en heeft daarin zijn eigen wereld gebouwd die hij samen deelt met zijn hond Goodyear. Hij heeft ook een robot gebouwd die hij Jeff noemt en die voor zijn hond moet zorgen als hij dat niet meer kan.

Als het trio een gevaarlijk reis begint in het desolate westen van Amerika, streeft Finch ernaar om de vreugde en het wonder te laten zien van wat het betekent om te leven. Hun roadtrip is geplaveid met zowel uitdagingen als humor, omdat het voor Finch net zo moeilijk is om Jeff en Goodyear aan te sporen om met elkaar om te gaan, als voor hem om de gevaren van de nieuwe wereld te beheersen.

Dit is wanneer je de film kunt zien op Apple TV+

Naast Tom Hanks vervult ook Caleb Landry Jones een belangrijke rol. Hij speelt de rol van robot Jeff. Het script van de film is geschreven door Craig Luck en Ivor Powell.

De film is vanaf 5 november te zien op Apple TV+. Wil je weten wat er nog meer op de streamingdienst kunt zien? Check dan eens dit artikel.