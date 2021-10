Eerste iPod-prototype is er één waar we uren van kunnen genieten

Een ontwikkelaar deelt foto’s van een prototype van de iPod, de muziekspeler van Apple. Het is een behoorlijk groot gevaarte. Het omhulsel is veel te groot voor alle onderdelen die erin zitten. Waarschijnlijk maakte Apple dit prototype ongeveer twee maanden voordat het iconische model geproduceerd werd.

Afgelopen weekend, op 23 oktober, bestond de iPod 20 jaar. Dat is voor ontwikkelaar Panic reden genoeg een blog te schrijven over de iconische muziekspeler. In de blog deelt de ontwikkelaar foto’s van een prototype. Het is echter niet duidelijk hoe de developer aan dit model kwam, maar mogelijk komt dit echt van Apple af.

Prototype iPod in beeld gebracht

Op de foto’s zien we onder meer een teardown van het apparaat. Daardoor zien we Apple’s naam en andere herkenningstekens waarmee je kunt stellen dat het om een echt product gaat. Denk dan bijvoorbeeld aan de SPG Development-sticker. Opvallend is ook hoe groot dit prototype is, in vergelijking met de originele iPod.

Het omhulsel ziet eruit als goedkoop plastic en heeft verschillende gaten. Voorop zit tevens een klein display, met daaronder vier knoppen: up, down, left en right. Ook zien we het wiel zitten, links bovenin. Het is duidelijk dat Apple de verschillende ideeën voor de iPod dus al vroeg in ontwikkeling klaar had staan.

Aan de zijkant: de JTAG

Aan de zijkant van deze gigantische iPod zit een opening met daarin de JTAG. JTAG staat voor Joint Test Action Group. Die groep is in de jaren 1980 opgericht om het probleem van het testen van de dichter op elkaar gepakte elektronicaborden en -chips aan te pakken. Je ziet hem links op de foto hierboven staan.

Ook zijn er foto’s van de binnenkant. Daar is goed op te zien dat het plastic omhulsel voornamelijk leeg is en weinig elektronica aan boord heeft. De draden worden vastgehouden middels stukjes tape. Daarnaast zit er een sticker met de datum 3 september 2001, wat dus mogelijk indiceert dat dit model twee maanden voor de productie van het uiteindelijke model gemaakt is.

