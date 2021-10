Een absolute arcade klassieker komt naar Apple Arcade

Wanneer je een actief abonnement hebt op Apple Arcade, dan heb je de mogelijkheid om bijna wekelijks aan de slag te gaan met nieuwe games. Binnenkort krijgen we daarbij een absolute klassieker.

Het gaat om Galaga Wars, een game die oorspronkelijk in de jaren tachtig een plek in de arcadehallen wist te veroveren. En nu komt de game naar Apple Arcade, waardoor je hem altijd overal kunt gaan spelen.

Galaga Wars naar Apple Arcade

Galaga Wars op Apple Arcade geeft je de mogelijkheid om in een ruimtevaartuig plaats te nemen en van daaruit het vuur te openen op de vele vijanden die je tegenkomt. Destijds deed het een beetje denken aan een klassieker als Space Invaders. Je knalt constant op een lading insect-achtige vijanden. Onderweg is het mogelijk om een lading aan powerups op te pakken. Daardoor heb je de mogelijkheid om wat aanvallen te incasseren of de optie om nog meer te knallen. Het is echt zo’n typische game die je er makkelijk bij pakt en zonder probleem even een paar minuten speelt om hem daarna weer weg te leggen. Het is alleen nog niet bekend wanneer de game komt.

Deze vrijdag komt Galaga Wars niet op Apple Arcade. Het is dan namelijk de beurt aan de game Crayola Create and Play. Het is een game die vooral draait om creatief bezig te zijn. Maar het gaat tegelijkertijd verder dan simpelweg tekenen. Volgens de maker zou het gebaseerd zijn op de educatieve technieken van STEAM en STEM. Spelenderwijs leer je op die manier een beetje programmeren. Daarnaast belooft de ontwikkelaar dat de game regelmatig wordt voorzien van updates, waardoor je altijd iets kunt beleven. Of dat een beetje de moeite waard is, dat kun je dus deze vrijdag gaan ontdekken. Wil je meer lezen over alles dat op de service beschikbaar is? Bezoek dan hier onze overzichtspagina