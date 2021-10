Doekje nodig voor je nieuwe MacBook Pro? Dat wordt dan €25 aub!

Wie zijn nieuwe 14-inch of 16-inch MacBook Pro graag schoon wil houden kan dat natuurlijk doen met een doekje. Al moet je er wel voor zorgen dat je het juiste doekje gebruikt. En omdat Apple niet de rotste is verkoopt het bedrijf dat perfecte doekje aan je.

Doekje kopen? Dat is dan €25!

Poetsdoekje voor €25

Via de Apple Store is het dus mogelijk om hét doekje voor de 14-inch en 16-inch MacBook Pro te kopen. Je wilt namelijk niet het prachtige beeldscherm van je gloednieuwe laptop verpesten met een armoedig doekje. Daarom verkoopt Apple de poetsdoek in zijn digitale winkel en is deze binnen een week geleverd. Hoe fijn is dat?

Het gaat natuurlijk niet om zomaar een poestdoekje, maar om een doekje die gemaakt is voor Apple-beeldschermen. Het is dan ook een zacht en niet-schurend poetsdoekje dat glas met nanotextuur uitstekend schoon weet te houden.

Sorry vrienden, maar meer dan dit krijg ik niet uit de vingertoppen over een poetsdoekje. Je kunt hem nu kopen, wordt volgende week geleverd en kost je €25.

De nieuwe MacBook Pro

Waar ik je wel heel veel over kan vertellen is de gloednieuwe MacBook Pro. Tijdens het Unleashed-evenement van gisteravond kondigde Apple twee nieuwe modellen aan: een 14-inch en 16-inch model. Naast het feit dat Apple gebruikmaakt van maar liefst twee nieuwe M1-chips, is de laptop ook voorzien van een “nieuw” uiterlijk.

Het beeldscherm van de MacBook Pro beschikt over een notch, heeft veel dunnere schermranden en is voorzien van Promotion. Het toetsenbord neemt afscheid van de Touch Bar, MagSafe keert volledig terug én er zijn talloze aansluitingen op de nieuwe computer te vinden.

Ben je benieuwd wat er allemaal nieuw is op de 14-inch en 16-inch MacBook Pro? Lees dan zeker even het artikel via de bovenstaande link. Ben je benieuwd in welke samenstellingen de laptops te scoren zijn en hoeveel ze kosten in Nederland? Check dan zeker even dit artikel!