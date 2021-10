Craig Federighi presenteert keynote tijdens Web Summit 2021

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering bij Apple, presenteert op 3 november een keynote tijdens Web Summit 2021. Tijdens het jaarlijkse evenement zal hij 25 minuten aan het woord zijn.

De Portugese website iFeed is de eerste partij die het nieuws weet te melden. Dat gebeurt naar aanleiding van een wijziging op de website van Web Summit. Daar is ook te lezen dat Federighi het 25 minuten lang zal hebben over privacy en de veiligheid van Apple’s producten.

Craig Federighi tijdens Web Summit 2021

Web Summit 2021 is een groot evenement dat dit jaar van 1 tot en met 4 november fysiek plaatsvindt in Lissabon (Portugal). Tijdens het meerdaagse evenement zijn er talloze sprekers uit de wereld van technologie, media, entertainment, sport, commerce en nog heel veel meer. Naast Craig Federighi zullen ook executives van bedrijven als Spotify, Amazon, Facebook, Microsoft en Reddit aan het woord komen. In sommige gevallen worden deze mensen bijgestaan door journalisten van o.a. The Washington Post, Reuters en CNBC.

Opvallend is dat Frances Haugen, de klokkenluider die Facebook de laatste tijd onder druk zet, het evenement opent. Wat Craig Federighi precies gaat vertellen is nog niet duidelijk, maar Apple kennende zal het waarschijnlijk een lofzang van zo’n 25 minuten worden.

Tipje van de sluier

Tijdens Web Summit 2021 hoeven we, net als elk jaar, niet heel veel grote aankondigingen te verwachten. Wel is het evenement goed om te zien hoe bepaalde bedrijven over bepaalde onderwerpen denken en zien we ook wat de Europese Unie van plan is. Jaarlijkse zijn er altijd een handje vol leden van de Unie aanwezig. Zo werd er bij de vorige editie bijvoorbeeld een tipje van de sluier gegeven en werd bekend dat de Europese Unie een onderzoek naar Apple Pay zou starten.

Begin dit jaar werd Apple CEO Tim Cook ook uitgenodigd door het Europees Parlement. Het was geen uitnodiging voor een goede bak koffie, maar voor een verhoor over het bedrijf. Meer weten? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!