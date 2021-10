Breaking Bad-producent tekent voor meerdere jaren bij Apple TV+

Apple TV+ heeft opnieuw een grote naam binnengehaald. Dit keer weet het de producent van Breaking Bad te strikken.

Breaking Bad is een van de populairste series van deze eeuw. De serie over een scheikundeleraar die ongeneselijk ziek is en meth produceert wist in totaal 16 Primetime Emmy’s te winnen en nog vele andere prijzen. Op IMDb scoort de serie nog altijd een 9,4. Logisch dat veel streamingdiensten en filmmaatschappijen maar al te graag de mensen achter de serie willen binnenhengelen. Apple TV+ is het nu gelukt.

Breaking Bad bij Apple?

De streamingdienst heeft Sam Catlin binnengehaald, die een overall deal ondertekent. De overeenkomst houdt in dat de producer, schrijver en showrunner verschillende series gaat ontwikkelen voor Apple TV+. Dat gebeurt via de productiemaatschappij van de Breaking Bad producer: Short Drive Entertainment, meldt Deadline.

Op dit moment is nog onbekend aan welke projecten Catlin bezig is. Apple TV+ hoopt natuurlijk dat hij iets kan ontwikkelen wat maar een beetje in de buurt komt van Breaking Bad. Voor Apple TV+ zou het ideaal zijn als ze een serie weten te maken die echt bij een breed publiek hoge ogen scoort. Natuurlijk heeft het nu succes met Ted Lasso, maar een extra titel kan natuurlijk nooit kwaad.

Een goede set van Apple TV+

Natuurlijk heeft Catlin zijn strepen verdiend in Hollywood, want hij heeft veel meer gemaakt dan Breaking Bad alleen. Zijn meest recente project was horror-/avonturenserie Preacher, dat op IMDb een verdienstelijke 8.0 scoort. Eerder schreef hij mee aan Kidnapped, The Great New Wonderful en Canterbury’s Law.

Dat Apple TV+ eenzelfde soort deal sluit als met de Breaking Bad-producent is zeker niet uniek. Eerder deed de streamingdienst al hetzelfde met andere grote sterren uit Hollywood. Zo hebben ook Martin Scorsese, Mark Bomback en Oprah Winfrey een zelfde soort samenwerking met de streamingdienst van Apple. Het bedrijf blijft dus op zoek naar goede deals.