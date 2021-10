Brad Pitt en George Clooney binnengehaald voor nieuwe Apple TV+ film

Apple TV+ heeft weer een aantal grote namen gescoord voor een nieuwe film. Brad Pitt en George Clooney gaan voor de streamingdienst aan de slag.

Apple zet hoog in met haar streamingdienst Apple TV+. Vorig weekend ging de enorm dure serie Foundation in première en er staan een flink aantal films en series in de planning voor de streamingdienst. Daar komt nu nog een grote titel bij, meldt Deadline. Helaas is de naam van de nieuwe film nog onbekend.

Van Spider-Man naar Apple TV+

Voor de nieuwe titel heeft Apple TV+ een flink aantal grote namen weten te strikken. Laten we beginnen met de regisseur, dat is niemand minder dan Jon Watts, die tevens het script gaat schrijven. Watts is verantwoordelijk voor verschillende superheldenfilms, zoals de Spider-Man trilogie en is hij ook bezig aan een Fantastic Four-film.

Brad Pitt en Robert De Niro

Daar blijf het niet bij, want de film krijgt ook een topcast. Zo Werken George Clooney en Brad Pitt er aan mee. Wel wordt de release wat anders dan we gewend zijn van Apple TV+, want er komt ook een grote release in de bioscoop.

Zoals gezegd is de naam van de nieuwe film nog niet bekend. Wel weten we al een beetje waarover het gaat. In de thriller volgen we twee lone-wolf huurlingen die dezelfde opdracht krijgen.

Apple troeft concurrentie af

Volgens Deadline was er afgelopen week een flinke biedingenstrijd voor de rechten van de film. Uiteindelijk ging Apple TV+ hiermee vandoor. Het versloeg daarmee onder andere Sony, Lionsgate, MGM, Universal, Warner Bros, Netflix en Amazon.

Het is zeker niet de grootste film die Apple TV+ voor de neus van concurrenten heeft weggesleept. Zo staat Killers of the Flower Moon op het programma om te worden uitgebracht. In de titel van Martin Scorsese spelen onder andere Leonardo DiCaprio en Robert De Niro. Een precieze releasedatum weten we echter nog steeds niet.